Ciudadanos deja al PSOE con el IBI al aire en el Pleno de este viernes

Tras la resaca de las Ferias, el Ayuntamiento de Guadalajara ha celebrado este viernes un Pleno bastante inverosímil, ya que su orden del día no contenía ningún punto que no fueran mociones de los distintos grupos, incluido el PP, cuando es bien sabido lo relativas que éstas son para la Corporación y lo indefinido que es siempre su cumplimiento si no conviene al equipo de gobierno.



La primera, y la primera en la frente, fue la propuesta del PSOE para reducir el IBI en Guadalajara, que quedaría rechazada por los votos conjuntos del Partido Popular y Ciudadanos frente a la circunstancial alianza entre Ahora y el propio PSOE.



Por Ciudadanos, se aprestó a fijar postura Ángel Bachiller. Sin las florituras ni los chistes de Alejandro Ruiz, el caso es que el joven edil sorprendió a la concurrencia por su rotundidad monocorde. Tras apelar a los socialistas "a ser serios en materia fiscal", recordó que su partido "es partidario de ir bajando la carga impositiva, pero reduciendo gastos sin eliminar servicios, siendo más eficientes". Del 0,56 al 0,53 ya se bajó el IBI en Guadalajara a instancias de Ciudadanos, con el poder de convicción que dan sus dos concejales que dan y quitan mayorías.



La propuesta para este año desde Ciudadanos es bajarlo al 0,50-0,51 pero no lo que pide el PSOE (que proponía en su moción el 0,48), porque eso implicaría dejar de ingresar 2,3 millones de euros en las arcas municipales.



Tan atento estuvo Bachiller para su posterior réplica que le demostró al portavoz socialista que la apelación que éste hizo a "los municipios de nuestro entorno" que mantienen tipos más bajos, pretendidamente siempre con alcaldes del PSOE, era una falacia, recordando para ello casos como el de Yunquera de Henares o el de Torija, donde el IBI está en un 0,62 que no se recuerda en la capital. Por si faltaba algo para completar la faena, Bachiller acometió algo parecido a un volapié, mirando a Jiménez: "¿Qué partidas propone usted bajar para compensar esos menores ingresos o qué impuestos propone usted subir?". No hubo respuesta.



Por Ahora Guadalajara, Elena Loaisa sacó de paseo a Rajoy y a las SICAV "de las grandes fortunas" para defender su postura de un modo bastante más ininteligible que el de su antecesor en el uso de la palabra. Lo más claro fue cuando definió como "razonable" la propuesta del PSOE para la bajada del IBI "a pesar del impacto que pueda tener sobre el presupuesto".



Alfonso Esteban dijo lo que se esperaba de él: "Nuestra política es tener los impuestos más bajos que garanticen los servicios públicos; con el tipo que ustedes proponen, eso no se cumpliría". En línea, retórica y fiscal, con Ciudadanos, el concejal de Hacienda adelantó que el equipo de gobierno está dispuesto a aceptar un IBI rebajado hasta el entorno propuesto por Bachiller. Ahí quiso revivir Daniel Jiménez: "Eso no es bajar el recibo del IBI sino mantenerlo o subirlo", llegando a vaticinar que así se comprobará en los recibos de los ciudadanos. En 170 millones ha estimado el responsable del Grupo Socialista lo recaudado en la última década por el Ayuntamiento de Guadalajara en concepto de IBI, con un incremento del 50 por ciento de media para los propietarios.



A partir de ahí, y con la votación perdida en el horizonte, Jiménez aprovechó el resto de su turno para una recriminación general de la gestión del PP.



Esta vez, el alcalde permanecía callado; se diría que, incluso, algo divertido.