Conoce las once nuevas empresas que se han instalado en el CEEI de Guadalajara

En la actualidad, el CEEI Guadalajara cuenta con medio centenar de empresas instaladas, entre el vivero y los espacios de coworking; así como otros 40 proyectos en preincubadora.El miércoles se ha procedido a la entrega de llaves de sus despachos a las once nuevas empresas del CEEI de Guadalajara. Los miembros del Patronato fueron los encargados de entregar las llaves a los nuevos inquilinos y dar la bienvenida a los nuevos empresarios.

Las once nuevas empresas ubicadas en el centro son:



EMarketing Motion: es una boutique de marketing diferente. Ofrecen servicios integrales de marketing a organizaciones para el desarrollo de sus actividades. La diferencia con el resto es que se basan en las emociones para inspirar nuestras acciones, de tal manera que hacen que cada proyecto se convierta en una experiencia para sus clientes.



Despacho de abogadas : ofrecen asesoramiento jurídico, fiscal y contable tanto de personas físicas como jurídicas, ejercicio de la abogacía, con especial incidencia en asesoramiento como punto “PAE” del atención al emprendedor, accediendo a aplicaciones TIC, como el sistema PAE que permite constituir sociedades o dar de alta autónomos telemáticamente a través del Documento único electrónico.



RSYS – Redes, Sistemas Informáticos y Seguridad : su objetivo es proveer de servicios informáticos de alto nivel a Pymes orientados a mejorar su infraestructura y seguridad. Estos servicios serian tanto de consultoría como de ejecución del proyecto y su mantenimiento posterior.



Too Much : es una agencia web que proporcionará multitud de servicios web para las empresas: creación de identidad corporativa, desarrollo web, aplicaciones móviles, marketing on-line, tiendas on-line, hosting, gestión de dominios, ley de protección de datos, presentaciones profesionales,



Asisthogar : su función en el mercado es la de proveer personal con los conocimientos y las herramientas adecuadas para la prestación de servicios domésticos y asistenciales a particulares y, complementariamente, servicios de limpieza y conserjería a comunidades, entidades y empresas.





112 Arquitectos módulos de fotobiorreactores integrados en fachadas de edficios para el cultivo de micro‐algas producción de bio‐energía y captura de co2 : el objeto del presente proyecto es el desarrollo industrial de sistemas constructivos innovadores integrados en las superficies de las edificaciones –fachadas–, dotando a éstas de una función adicional a las tradicionales constructivas, estéticas y de cerramiento, para la producción de bio‐energía y para la absorción del CO2, permitiendo la circulación de fluidos con algas por esas superficies para formar un nuevo tipo de foto‐biorreactor de carácter arquitectónico.



Green verde ecomotor : se encargan de ofrecer al cliente vehículos de movilidad eléctrica, patinetes eléctricos bicicletas, motos, coches, vehículos industriales y movilidad de personas mayores e invalidez física, etc.



Tesumass : es una agencia especializada en marketing online y comunicación, diseño web, publicidad y eventos. Ponen la innovación tecnológica, el diseño, la buena gestión, la imagen, y el manejo de nuevas e innovadoras aplicaciones al servicio de sus clientes con el fin de satisfacer sus objetivos.



Horizontal : es un estudio de arquitectura itinerante, polivalente, multidisciplinar que surge para ayudar a las personas y empresas a transformar su entorno en un espacio habitable, facilitando el proceso y la vida de los agentes implicados en este proceso de transformación.



Azonix- Tec, S.L. : consultora tecnológica orientada a la creación y securización de nuevos sistemas de comunicaciones IP para la unificación de las infraestructuras informáticas y de telecomunicaciones de las empresas mediante sistemas en nube y on premises que optimicen los recursos tecnológicos de las empresas.



Damohe Consulting : es una asesoría fiscal y contable. Su proyecto se basa en la implementación de sistemas para la innovación y optimización de los procedimientos contables y fiscales en las pymes, catalogando los productos de información generados y procesados para estandarizar su tratamiento y realizar la conversión a formato digital.





Más de 300 emprendedores atendidos

Previamente tuvo lugar la reunión del Patronato de El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Guadalajara (CEEI Guadalajara), formado por el Ayuntamiento de Guadalajara, Diputación Provincial de Guadalajara, APETI y CEOE-CEPYME Guadalajara, y al que asistieron Antonio Román, alcalde de Guadalajara, José Ángel Parra, diputado en representación de la Diputación Provincial de Guadalajara, Francisco Bonilla, presidente de APETI, Agustín de Grandes, presidente de CEOE-CEPYME Guadalajara, Javier Arriola, director del CEEI de Guadalajara e Isabel Nogueroles, concejala de Promoción Económica del Ayuntamiento de Guadalajara, para analizar las actividades que se han llevado a cabo durante el segundo semestre de 2016, al mismo tiempo que se proyectaban las líneas de trabajo a seguir de cara a los primeros meses de 2017.



La Fundación CEEI de Guadalajara cuenta en el Patronato con la Diputación Provincial de Guadalajara, CEOE-CEPYME Guadalajara, el Ayuntamiento de Guadalajara, así como de la Asociación Provincial de Empresarios de Nuevas Tecnologías (APETI) y la colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Del mismo modo, el CEEI alcarreño forma parte del Sistema Regional de Innovación de Castilla-La Mancha, que cuenta con el apoyo del Gobierno regional y los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, por medio del cual, sus proyectos y actuaciones se realizan en base a los ejes y factores de la Estrategia de Especialización Inteligente RIS3.



Durante este año 2016, con los datos obtenidos hasta el 12 de diciembre, se ha atendido a 317 emprendedores y se han resuelto 902 consultas. Cabe resaltar que el 7,57% de los emprendedores asesorados por el CEEI alcarreño han constituido su empresa, cuando la media de los CEEI europeos se sitúa en un 5,5 %.



Según la procedencia geográfica, el 97% de las empresas creadas son de la provincia de Guadalajara, frente al 2% procedente de Madrid y el 1% de otras provincias.



El 41% de los emprendedores de Guadalajara son jóvenes menores de 35 años y el 59% son mayores de 35 años. Por sexos, las mujeres emprendedoras se sitúan en el 49% frente al 51% de los hombres. En definitiva, la edad media de los emprendedores asesorados en 2016 es de 37 años y las necesidades medias de financiación de los proyectos es de 10.520,50 euros.



Por sectores, las actividades seleccionadas por emprendedores de Guadalajara pertenecen mayoritariamente al sector servicios (66%), seguido de las TICS (15%), agricultura (6%), consultoría (9%) y energías (4%).

De las diferentes actividades que el CEEI de Guadalajara realiza a lo largo de toda la provincia, en los ámbitos de innovación, marketing digital o pymes 2.0, han participado en los programas de formación un total de 1.130 personas en lo que va de año.