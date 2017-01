Trillo apuesta por un nuevo diseño para optimizar la eficacia de su web municipal

Temas relacionados Trillo Trillo acaba de estrenar nueva página web. El portal, que reaparece totalmente renovado visualmente, también incluye distintas funcionalidades y apartados, así como presenta una navegación más sencilla e intuitiva. El objetivo, como señala la alcaldesa, Lorena Álvarez, era triple: “Ofrecer una web más estética y llamativa, más visual y con predominancia de fotos más grandes; incluir funcionalidades que hasta ahora no existían, como la reserva de pistas deportivas online; así como servir de puerta de entrada a la sede electrónica del municipio, donde los vecinos y vecinas pueden realizar distintos trámites y consultas sin moverse de su sillón”.



La pantalla de inicio de www.trillo.es es por sí sola un buen resumen de lo que se va a encontrar en su interior. El slider principal ofrece enlaces directos a la sección de Noticias y Eventos, y destaca, además, los más relevantes, acompañados de una breve descripción y una imagen representativa. Justo a continuación, bajo el citado slider de fotos, podemos localizar algunas de las grandes áreas de consulta, como son la Sede Electrónica, nuevamente las Noticias y los Eventos, el área de Turismo, el Buzón de Sugerencias, donde los vecinos pueden dejar sus mensajes, comentarios, ideas u opiniones, la sección de Gobierno municipal, la zona de reserva de pistas y los principales datos de contacto del Ayuntamiento de Trillo.



Un saludo de la alcaldesa precede los principales programas que, de forma anual, se desarrollan en el municipio: su programa navideño, la Semana Santa, la Feria Chica y sus Vacas por el Tajo, la Semana Cultural del mes de julio y las fiestas patronales.



La nueva web concede, además, un gran protagonismo a los eventos, a la agenda. La Home o pantalla de inicio presenta un calendario con las próximas citas marcadas en color según las áreas a las que pertenezcan (cultura, deportes, festejos, mayores, niños, etc.). Con sólo pinchar sobre la fecha coloreada, podremos obtener un resumen de la actividad o acto, una breve descripción y la hora y el lugar donde se celebrará. “Queríamos que la gente estuviera bien informada de todo lo que se organiza en Trillo, porque muchas veces nos cuesta llegar a todo el mundo, nos cuesta que la gente se entere de todas las actividades que se preparan”, en palabras de la alcaldesa.



Cierran la pantalla de inicio datos básicos y curiosos sobre el municipio -como son su extensión total, su número de habitantes, su temperatura media anual y la altitud a la que se encuentra situado- y un resumen de las últimas noticias, junto a sus fotos.



Mayor protagonismo al deporte, las asociaciones y el turismo

La nueva web trillana también otorga un mayor protagonismo al deporte, a las asociaciones que existen en el municipio y al turismo, que cuenta con su propio y amplio espacio en la página.



La sección de Deportes puede localizarse a través del menú principal, dentro de la pestaña denominada Vivir Trillo. Una vez dentro, podemos encontrar las últimas noticias deportivas acontecidas (actualidad del CD Trillo, del equipo de Fútbol Sala Juvenil, últimos eventos deportivos, etc.) y echar un vistazo a los clubes deportivos que existen en la localidad. La sección también incluye información práctica sobre las distintas instalaciones deportivas con las que cuenta Trillo. Las asociaciones, de igual modo, también tienen su espacio propio dentro de Vivir Trillo.



Por su parte, podemos encontrar la sección de Turismo también dentro del menú principal. Además de una pantalla de inicio propia, donde se muestran algunas de las imágenes más bellas de Trillo y su entorno, el área de turismo incluye la historia, un amplio y completo catálogo de los sitios que visitar, dónde comer y dónde dormir, todas las posibilidades de rutas de senderismo y ciclismo que existen en la zona, la variada oferta de turismo activo de la comarca, la posibilidad de realizar visitas guiadas y una amplia galería fotográfica.



Reservar pista a golpe de ratón o desde el móvil

Pero, sin duda, más allá del aspecto visual y la nueva arquitectura, es la posibilidad de reservar pistas deportivas online la principal novedad de la nueva página web trillana. Para acceder, basta con colocar el ratón sobre la pestaña del menú principal Vivir Trillo y hacer clic sobre el desplegable en Reserva pistas. Una vez dentro, deberemos registrarnos como usuario (sólo tendremos que dar este paso la primera vez que lo hagamos) y escoger la pista que queremos reservar, a elegir entre las tres pistas de pádel o las multiusos y de frontón del Polideportivo municipal. Una vez seleccionada la deseada, deberemos marcar el día y la hora u horas que queremos reservar pinchando sobre la casilla azul claro colocada junto a cada hora disponible. El sistema nos informará sobre si la reserva se ha realizado correctamente. “Creemos que es una forma de agilizar este trámite”, explica Lorena Álvarez, “poniéndoselo más fácil a los usuarios, que van a poder realizar sus reservas desde el móvil o desde su ordenador, y también a los gestores de las instalaciones deportivas, que van a poder ver a través de su correo qué horas y qué pistas tienen reservadas cada día, con un sencillo planificador”, detalla la alcaldesa. Además, la aplicación incluye una previsión del tiempo para los días sucesivos, de modo que los deportistas pueden ver, en tiempo real, qué meteorología les espera para la jornada en la que pretenden practicar su deporte favorito.



Por último, cabe destacar que el portal incluye un acceso directo a las principales redes sociales en las que Trillo tiene actividad: Facebook, Twitter, Google+, YouTube e Instagram. En los últimos meses se ha realizado un importante esfuerzo por tener una presencia y una actividad mayor en las citadas comunidades, teniendo en cuenta que se trata de herramientas que, cada vez con mayor asiduidad, utilizan los vecinos de Trillo como medio para informarse y entretenerse. De este modo, el Ayuntamiento de Trillo lo concibe como un medio más para mantener mejor informados a sus habitantes.



Completando esta clara apuesta por fomentar los medios online, el Ayuntamiento de Trillo trabaja actualmente en una nueva aplicación móvil que se podrá descargar gratis próximamente a través de los principales markets (Apple Store y Play Store). La misma incluirá, además de las últimas noticias y los próximos eventos del municipio, la posibilidad de que los vecinos de Trillo puedan enviar incidencias desde su dispositivo móvil –desperfectos, averías, mobiliario urbano en mal estado, etc.-, entre otras funcionalidades que se darán a conocer en pocas semanas.