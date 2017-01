Atento a la jornada sobre “startups” que se prepara en Guadalajara (sólo para jóvenes)

Temas relacionados Economía Empleo Con motivo de la iniciativa “Startup Europe Week 2017”, el CEEI de Guadalajara albergará el día 7 de Febrero a las 9:30 horas un evento para jóvenes bajo el título: “Acercando el mundo de las Startups a los futuros emprendedores”. En dicho evento se mostrará el ecosistema emprendedor y los recursos que tienen a su disposición dentro del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Guadalajara acompañados por Sylvia Heili, técnico de Administración del CEEI. Asimismo, se contará con el testimonio de algunos emprendedores como Francisco José López Navarrete, creador y formador de Guadabótica Robótica y Programación para Niños, y Nacho Redondo Alba Director y Fundador de Benagui, además de la Startup The Education Distric con Ignacio Dieste.



El evento constará de varias dinámicas, entre ellas una simulación de foro de inversión a cargo de Enrique Aranda (Técnico de Emprendedores CEEI Guadalajara y Consultor de la Red de Business Angels CLM – Red GOBAN).

Startup Europe Week es una iniciativa que cuenta con el apoyo de la Comisión Europea y del proyecto Startup Europe, para identificar a los principales actores que dinamizan y a poyan a las Startups, empresas de nueva creación y de base tecnológica, con una alta capacidad de crecimiento destinadas a ofrecer soluciones a necesidades que comparten una parte importante de la sociedad.



Durante la semana del 6 al 10 de Febrero se darán cita los diferentes actores relevantes, en el ecosistema Startup, en diferentes eventos en más de 40 países, contando con más de 280 co-organzadores locales. Definir un modelo Europeo para la Startups es una de las prioridades de la Comisión Europea, para ello, durante los eventos se recogerán las dudas y sugerencias de los participantes, que servirán para definir las próximas líneas de apoyo a las Startups dentro del marco Europeo.



El CEEI de Guadalajara es el referente en la provincia para el asesoramiento a los emprendedores, tanto en el servicio personal e individualizado que se ofrece por sus técnicos, como en los cursos de emprendimiento, jornadas informativas, foros de inversión y eventos de Networking donde las empresas pueden conocer y ampliar su red de contacto. En el último año el CEEI ha albergado dos programas de emprendimiento en colaboración con la EOI, con un éxito de asistencia en ambos, que sin duda es fruto de la implicación del equipo formado por cuatro técnicos y un director.



El evento, que tendrá lugar el día 7 de Febrero, contará con la contribución de algunos emprendedores que forman parte del CEEI, bien sea por haber recibido el asesoramiento del CEEI, por participar en alguno de sus cursos o por ser colaboradores en los diferentes programas.



Un ejemplo de ello es Excellenting, startup que participó en la primera edición del programa “Go To Work” co-organizado con la EOI y el ayuntamiento de Guadalajara, y que recibió, durante la presentación de proyectos, el reconocimiento del jurado al 3º puesto. Excellenting fundada por Maysoun Douas y Youness Ouahid, doctores en Ciencias Físicas y Biología respectivamente, ofrece herramientas de gestión para empresas con líneas de I+D+i de las empresas con una estrategia de competitividad y crecimiento, recomendando soluciones innovadoras ajustadas a las necesidades de cada sector.



Guadabótica Robótica fundada por Francisco José López Navarrete, Ingeniero Superior Industrial especialidad de Electrónica y Automática, que actualmente forma parte de la segunda edición del programa “Go To Work”. Fancisco José nos acercará al mundo de la robótica y los sensores por infra rojo, actividad que realiza en varios de los colegios de Guadalajara como actividad extraescolar.



Por su parte, Ignacio Dieste, uno de los emprendedores ubicado en uno de los espacios de coworking que ofrece el CEEI, nos permitirá acercarnos al futuro de la educación y la formación con las últimas tendencias en 3D a través de “The Education Distric”, los asistentes podrán diseñar su propio evento virtual y conocer las posibilidades que ofrece la herramienta.



Nacho Redondo, fundador de Benagui, nos ofrecerá las herramientas para poder sacar el máximo provecho al talento emprendedor, Nacho es coach acreditado por la Escuela Internacional de Coaching, además de participar como ponente en varios de los cursos de emprendimiento organizados por el Ayuntamiento de Guadalajara y el CEEI.