El director general de Empresas, Competitividad e Internacionalización, Javier Rosell, ha animado a las pequeñas empresas de la provincia de Guadalajara a acogerse a la orden de ayudas 'Adelante Comercialización', puesta en marcha por el Gobierno regional con el objetivo de "mejorar los procesos de competitividad y amentar la capacidad de comercialización de nuestras empresas".



Javier Rosell ha hecho estas declaraciones durante su participación en la jornada informativa organizada junto a CEOE-CEPYME Guadalajara, con el objetivo de acercar a las empresas de la provincia esta nueva orden de ayudas, incluida en el Plan Estratégico de Fortalecimiento Empresarial de Castilla-La Mancha, el Plan Adelante Empresas.



Rosell, que ha estado acompañado por el delegado de la Junta en Guadalajara, Alberto Rojo, y por el secretario general de CEOE-CEPYME de Guadalajara, Javier Arriola, ha destacado que esta orden tiene una dotación para este año de 2,4 millones de euros, “y con ella queremos llegar a cerca de 300 empresas de la región, de las que esperamos que muchas sean de la provincia de Guadalajara”, ha afirmado.



A través de esta orden de ayudas a la comercialización, cuya convocatoria estará abierta hasta el próximo 22 de febrero, el Gobierno regional subvencionará “la comercialización on line y off line de las empresas de la región, entendiendo que esto no solo implica vender, sino tener una estrategia de generación de negocio a todos los niveles”.



Así, podrán obtener financiación las empresas que quieran iniciar o mejorar la comercialización de sus productos a través de medios digitales, “para que la premisa no sea que en el momento actual cualquier empresa de cualquier lugar del mundo puede vender sus productos en nuestro entorno, sino que nuestra empresa, con una buena estrategia de comercialización on line, puede abrirse camino en cualquier mercado del mundo”, ha señalado Rosell. La orden de Comercialización también contempla apoyo para la asistencia a ferias regionales y nacionales y otros eventos promocionales o para la adaptación digital de las industrias manufactureras, entre otras líneas.



El director general de Empresas, Competitividad e Internacionalización ha destacado que la puesta en marcha en la región del Plan Adelante, “ha hecho que Castilla-La Mancha tenga un verdadero plan de fortalecimiento de las empresas, que era muy necesario” y que “las empresas nos estaban demandando para nacer, para crecer y para desarrollarse en mercados internacionales”. En este sentido, Javier Rosell ha destacado que los datos que está arrojando el desarrollo de este Plan “nos están dando la razón, tanto en confianza empresarial, como en creación de empresas, como en exportaciones”.



Asimismo, Javier Rosell ha agradecido el trabajo realizado por CEOE Guadalajara “para acercar a las empresas de la provincia todos los programas y estrategias de desarrollo industrial y empresarial que estamos poniendo en marcha”.



Por su parte, el secretario general de CEOE-CEPYME, ha puesto de manifiesto “la colaboración permanente” con el Gobierno regional y ha destacado “los excelentes resultados” obtenidos por las líneas de apoyo a la Inversión y a la Innovación, “que esperamos que puedan igualarse con ésta línea de apoyo a la comercialización”, ha afirmado.



Por último, Javier Rosell ha puesto a disposición de todas las empresas de la provincia la Oficina Adelante Empresas, “una puerta permanente abierta para empresarios y emprendedores, donde se les va a prestar todo el apoyo que necesiten”.