Auguran que se va a crear cada vez menos empleo en Castilla-La Mancha

Temas relacionados CEOE Economía Empleo Paro Castilla-La Mancha El presidente de la Confederación Empresarial de Castilla-La Mancha (Cecam), Ángel Nicolás, ha hecho balance económico de 2016 y expuesto su punto de vista de cara a 2017, asegurando que aunque la región seguirá creciendo económicamente y se seguirá generando empleo, se frenará la creación de puestos de trabajo en el entorno de un 25-30%.



"Si siguiéramos en este ritmo de creación de empleo, en dos años estaríamos en la región como en 2008, pero aunque seguiremos creando empleo descenderá el nivel actual", ha dicho, para abogar por contener los salarios, ahondar en la reforma laboral y abordar con urgencia una reforma energética como recetas para seguir creciendo.



Así lo ha puesto de manifiesto durante su tradicional desayuno informativo ofrecido a los medios para dar cuenta de la situación empresarial de la región, donde ha reconocido que en el año 2016 "se ha consolidado la recuperación" gracias a "los enormes sacrificios" de empresas y familias.

Ha celebrado que "poco a poco" se recupera la financiación para las pymes, si bien cada vez se piden menos préstamos, y se ha felicitado por el control del déficit.



Sobre los costes energéticos, ha lamentado que están provocando dificultades a las empresas para poder competir a nivel nacional. "Incide en los altos costes de producción. Es una de las reformas estructurales que no se ha acometido y está afectando a todas las empresas, suponiendo un factor clave en la competitividad económica".



CONTENCIÓN DE SALARIOS

Al respecto de su propuesta de contener salarios, ha avanzado que está semana habrá reuniones con los sindicatos regionales para afrontar esta situación. "Tiene que haber contención, no se puede trasladar el repunte del crecimiento económico a los salarios, porque la situación no está para eso, ya que el 40% de las pymes continúan en pérdidas".



En todo caso, sí que ha adelantado que "habrá entendimiento" con los sindicatos para los convenios colectivos. "Sabemos que sus pretensiones de subida salarial no se acercan a las nuestras. En el Banco Santander o Ferrovial se puede subir el sueldo, pero yo pienso en las pymes de la región, que son a las que les afectaría esa subida salarial".



"Tenemos que pensar en nosotros. Los sindicatos vienen pensando en una macroeconomía. Nosotros tenemos que pensar en el pequeño empresario de Consuegra que con tres trabajadores no puede subir un 3% el salario", ha dicho, añadiendo que en las negociaciones colectivas "se pierde mucho tiempo en discutir sobre una décima salarial" pero "no se discute por la productividad" en esos foros.



Para Nicolás, la masa salarial "es la única palanca" que puede activar un empresario español, ya que no se bajan impuestos, no se reduce el coste energético y no se bajan las cotizaciones sociales.



MEJORAN LAS EXPORTACIONES Y NO PREOCUPA EEUU

En el campo de la exportación, se ha mostrado satisfecho por un crecimiento del 7,3% en los 11 primeros meses del año que han colocado el volumen en 5.900 millones de euros.

"Los resultados crecen año a año y eso demuestra la gran capacidad de estas empresas", ha celebrado, apostando por apuntalar las industrias agroalimentarias como principales entidades productoras de la región.



En este punto, ha mandando un mensaje de tranquilidad en cuanto a las relaciones comerciales con Estados Unidos tras la llegada de Donald Trump y sus políticas proteccionistas al Gobierno del país norteamericano, ya que las empresas de la región "trasladan que no se han alterado sus ventas".



ACTIVIDAD DE CECAM

Ángel Nicolás ha puesto de manifiesto el trabajo llevado a cabo por la organización que preside, que a lo largo de 2016 se ha caracterizado por ahondar en el asesoramiento a los asociados en cuanto a prevención, comercio exterior o servicios jurídicos.



Como nuevos proyectos, ha hablado del 40 aniversario de las federaciones provinciales de Albacete y de Toledo, entidades que cumplirán "cuatro décadas dedicadas a las empresas de sus provincias".



En cuanto a sus preocupaciones, ha hablado del "escaso tamaño" de las empresas de la región, lo que "dificulta" mucho el crecimiento.



En materia impositiva, y a preguntas de los medios, ha defendido que su postura sigue siendo la de poner de manifiesto la necesidad de bajarlos, si bien ha querido reconocer el "compromiso cumplido" del Gobierno regional de no tocarlos en este 2017.



Continuando con las políticas del Gobierno autonómico, ha hecho referencia al Plan de Empleo, el cual "no se puede criticar" ya que "ha ayudado a la gente", aunque en todo caso "no tendrán continuidad" los puestos de trabajo creados.

Sobre el Plan Adelante, ha reconocido su funcionamiento, pero ha pedido a la Junta que lo impulse "un poquito más".