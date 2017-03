El coste de la energía para las empresas se ha incrementado ¡un 41%! desde hace un año en la región

Temas relacionados Economía Los precios industriales bajaron en Castilla-La Mancha un 1,9% en febrero en relación al mes anterior y se incrementaron un 10,5% interanual, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE). Destaca el coste de la energía un 40,9 por ciento superior al de este mismo mes de 2016, muy por encima de la media nacional que se sitúa en el 22,9 por ciento.



En términos interanuales, los precios de los bienes de consumo de dispararon un 0,5 --un uno por ciento los duraderos y un 0,5 los no duraderos-- mientras que los de los bienes de equipo aumentaron un 1,4 por ciento, al igual que los bienes intermedios.



A nivel nacional, los precios industriales bajaron un 1,3% en febrero en relación al mes anterior y se incrementaron un 7,3% interanual, tasa tres décimas inferior a la de enero.

Con el repunte interanual de febrero, los precios industriales encadenan cinco meses consecutivos de ascensos después de haberse incrementado en los últimos tres meses de 2016 y en el primer mes de 2017, cuando se alcanzó la tasa más elevada desde julio de 2011 (7,6%).



La energía recortó más de 3,5 puntos su tasa interanual en febrero, hasta el 22,9%, por la bajada de los precios de la producción de energía eléctrica.



Por el contrario, los bienes intermedios incrementaron más de un punto su tasa interanual, hasta el 4%, debido al encarecimiento de la fabricación de productos químicos básicos.



Asimismo, los bienes de consumo no duradero aumentaron seis décimas su variación, hasta el 2,1%, a causa de la subida de los precios de la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales.



La tasa de variación anual del índice general sin energía subió siete décimas en febrero, hasta el 2,5%, con lo que se sitúa casi cinco puntos por debajo de la del índice general.



BAJA UN 1,3% EN TASA MENSUAL

En términos mensuales, los precios industriales retrocedieron un 1,3% en febrero respecto al mes anterior, su mayor descenso mensual desde enero de 2016, cuando cayeron un 2,5%.



El único sector que repercutió de manera negativa en la tasa mensual fue la energía, que recortó sus precios un 6,5% respecto a enero por el abaratamiento de la producción de energía eléctrica.



En el lado opuesto, los bienes intermedios elevaron sus precios en el mes un 0,7% y los bienes de consumo no duradero se encarecieron un 0,3% como consecuencia del aumento de costes de la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales.



TODAS LAS COMUNIDADES, EN TASAS POSITIVAS

A cierre de febrero, la tasa anual de los precios industriales bajó en diez comunidades autónomas, subió en seis y se mantuvo en la Comunidad Valenciana.



Los mayores incrementos de las tasas interanuales los experimentaron Andalucía y Castilla-La Mancha, con alzas de un punto y siete décimas, respectivamente, hasta tasas del 15,3% y del 10,5%.



Por contra, los mayores descensos se dieron en Baleares y Canarias, que redujeron sus tasas interanuales 5,8 y 3,9 puntos, hasta el 16,1% y el 28,4%, respectivamente.



Pese a esta evolución, todas las comunidades presentaban en febrero tasas interanuales positivas de precios industriales, con Canarias (28,4%), Asturias (18%) y Baleares (16,1%) a la cabeza. En el otro extremo, con las menores alzas interanuales, se sitúan Navarra (0,6%) y Madrid (1,2%).



Estas tres regiones son, además, las que registran las tasas anuales más altas de precios industriales, con un 32,3% en el caso de Canarias; un 21,9% en el de Baleares y un 18,2% en el de Asturias.



Las más bajas corresponden a La Rioja (2,4%), Castilla y León (1,8%), Madrid (1,7%) y Navarra (1,2%).