El Gobierno cree posible convencer a tu jefe para que ya no te incordie cuando abandonas la oficina

Temas relacionados Economía El Gobierno negociará con sindicatos y empresarios la llamada 'desconexión digital' de los trabajadores una vez acaben su jornada con el fin de reconocer este derecho y que no tengan que atender llamadas, mensajes y correos de trabajo fuera del horario laboral.



Así lo ha confirmado la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, que ha remitido este asunto a una de las mesas de diálogo abiertas con los interlocutores sociales en materia de empleo. Concretamente, la dedicada a la calidad del mismo, en la que trabajan para acordar medidas sobre estabilidad en el empleo, formación, lucha contra el fraude, conciliación y "un horario más razonable".



Báñez ha asegurado que este grupo de trabajo lleva "más de dos reuniones", y entre las medidas para mejorar la conciliación y conseguir una mayor flexibilidad en la jornada ha citado la creación de un banco de horas en las empresas, el impulso al teletrabajo y el derecho a la desconexión digital.



La ministra hacía referencia a estas medidas ante la pregunta de la diputada socialista Meritxel Batet, quien ha recordado que hace meses Báñez apostó por la racionalización de horarios y la finalización de la jornada laboral a las 18.00 horas, pero que por el momento sólo ha dado "titulares y declaraciones, pero nada más. "No ha habido ninguna propuesta normativa, ni medida transversal ni diálogo social, ni siquiera el cumplimiento de mandatos de esta Cámara", ha criticado.



Batet ha esgrimido que desde la constitución del Gobierno su propio Grupo "ha pensado y ha propuesto más" que la ministra en este tema. "No sé si es por falta de ideas o por falta de voluntad", ha apostillado, enumerando a renglón seguido propuestas como cambios en fiscalidad, en horarios escolares, televisivos o acuerdos con las administraciones autonómicas.



"Es un elemento fundamental para hablar de jornadas laborales dignas", ha aseverado Batet, que ha abundado argumentando que la racionalidad en los horarios conllevaría mejoras de productividad, de ahorro energético, más bienestar, menos accidentes laborales y más igualdad efectiva entre hombre y mujeres.



"HACERLO CON DIÁLOGO, NO CON DECRETO"

Báñez ha insistido en que el Ejecutivo trabaja en medidas por la racionalización de los horarios dentro del diálogo social y que tratan de sacar adelante un "gran pacto de horarios y conciliación", pero que quieren "hacerlo con diálogo, no con decreto".



En este sentido, la ministra ha que dicho el fin de la jornada a las 18.00 horas se llevará a cabo en función del sector y el tamaño de la empresa. "Se trata de tener horarios compatibles con la vida, con la familia, el ocio y el deporte", ha dicho Báñez, que asevera que éste es un debate que "está en la calle".