A tiros (políticos) por la Ley de Caza en Castilla-La Mancha: no quieren menores de 16 años cazando

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento autonómico, Francisco Cañizares, ha afirmado, a preguntas de los medios durante una rueda de prensa, que las enmiendas de PSOE y Podemos a esta ley pretenden "dificultar y, a lo mejor, imposibilitar" la práctica de la caza en la región.



Cañizares se ha referido a la enmienda del Grupo Parlamentario Podemos, que pretende aumentar la edad mínima para cazar en Castilla-La Mancha hasta los 16 años, considerando que es una de esas estrategias situada dentro de una "dinámica de ataque a la práctica de la caza".



El portavoz ha apuntado que la edad para poder cazar "está actualmente regulada sin ningún tipo de problemas ni actividad que haya podido ser denunciada", por lo que ha opinado que esta enmienda quiere dar a la caza un carácter "negativo".



El 'popular' ha incidido en que su partido no va "en ese camino" ya que considera la actividad cinegética como "fundamental" para Castilla-La Mancha y como una práctica "que está íntimamente ligada con la vida rural".



Además, ha defendido que es "compatible" con el medio ambiente y beneficiosa para los agricultores y ganaderos y, por ello, ha apostado por "regularla con los colectivos de la caza". "Eso no le preocupa a Page y a Podemos", ha añadido, reiterando que las enmiendas de PSOE y Podemos son "un primer paso para acabar con la caza", algo a lo que, ha dicho, el PP "se va a oponer".



Lo que defiende David Llorente

El Grupo Parlamentario Podemos quiere que la edad mínima para cazar en Castilla-La Mancha se incremente de los 14 hasta los 16 años, y en ese sentido están redactadas hasta cuatro de las nueve enmiendas que ha presentado a la modificación de la Ley de Caza de la Comunidad Autónoma.



En rueda de prensa este martes, el portavoz de Podemos, David Llorente, ha detallado el contenido de las enmiendas exclusivas de su formación --ha presentado otras siete conjuntas con el PSOE al texto--, defendiendo la necesidad de "equiparar" la ley regional de caza con las de otras comunidades autónomas que ya han incrementado esa edad mínima a 14 años, como Canarias o Galicia.



Al respeto, ha recordado que en España la edad mínima para trabajar, contraer matrimonio o de consentimiento sexual está en 16 años y que incluso con 14 años "no se puede ni siquiera conducir una motocicleta de 50 centímetros cúbicos". "Estamos hablando de niños y entendemos que un arma no es un juguete", ha precisado.



Junto a esas cuatro enmiendas, otras quieren "afinar ciertas cuestiones y profundizar en avances y mejoras del Proyecto de Ley", como la que busca "lograr mayor precisión en la definición de ciertos conceptos de la ley" relativos a los perjuicios que se causan a la naturaleza", o la que alude a las condiciones de inclusión de autorizaciones extraordinarias en los planes de ordenación cinegética.



La formación morada busca también con sus enmiendas regular la caza nocturna como una modalidad específica, además de suspender la alimentación suplementaria ante determinadas plagas --para no favorecer la cronificación de las mismas--.



Llorente ha valorado la colaboración de "múltiples" colectivos en la elaboración de esta reforma del Proyecto de Ley, como la plataforma contra la ley de caza o los agentes medioambientales, "en contraste con la unilateralidad de la ley de caza de Cospedal".