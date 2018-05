Acusan al alcalde de Yebes de cargar al Ayuntamiento “decenas de facturas” de viajes por Europa

Temas relacionados Corrupción ELECCIONES 2019 PP PSOE Yebes “Sin ningún rubor, el alcalde de Yebes ha pasado al Ayuntamiento, para que las pague el pueblo, decenas de facturas de gastos en hoteles, comidas, ‘aperitivos’ o desplazamientos realizados, solo o en compañía, durante sus viajes por España y Europa”.



Así lo ha denunciado el Partido Popular de Yebes y Valdeluz, que ha tenido acceso a los justificantes de esos pagos y ha expresado su indignación por lo que considera una “inmoralidad y una desfachatez”, además de poner los hechos en conocimiento del Tribunal de Cuentas y de pedir una auditoría para conocer el alcance de la situación, y en su caso exigir responsabilidades.



Con las pruebas en la mano, aseguran que son numerosos los desplazamientos que el alcalde socialista Miguel Cócera hace a cuenta del erario público, al que carga desde hoteles –incluso de ‘lujo’- en Sevilla, Espetona, La Coruña, Oporto o Manises, pasando por vuelos a Alemania, comidas en los destinos más variopintos e incluso el tiket de un parking en Sevilla, “algo que no tiene sentido y a lo que el alcalde se ha negado a dar explicación”, apuntan los populares, que se preguntan ¿qué gestiones para el Ayuntamiento puede hacer en Sevilla el alcalde de Yebes? o ¿qué pintaba en el mes de agosto de 2016 en Torragona o en julio en Úbeda (Jaén) y de allí a Estepona?, en un gran hotel y cargando al Ayuntamiento hasta las ‘pintas’ que se tomaron”.



Los populares aportan algunos detalles más de estos “viajes del alcalde de Yebes por el mundo, que enmascara en misiones de trabajo para el pueblo al que representa -pero que ‘casualmente’ se hacen a lugares de ocio y en época vacacional-, porque desde luego, ha sido el pueblo de Yebes el que ha pagado las facturas”. Así, el alcalde Cócera ha pasado al Ayuntamiento las facturas de un viaje a Portugal, realizado en octubre de 2016, con alojamientos en Oporto y otras dos ciudades portuguesas. “pero es que el alcalde también ha estado de ‘visita de trabajo’ en la ciudad valenciana de Manises y en La Coruña”, entre otros destinos.



VIAJE A ALEMANIA

Asimismo, según denuncia el Partido Popular de Yebes, el alcalde ‘ha cargado’ al Ayuntamiento más de 800 euros en gastos de un viaje a Alemania para asistir a la Space Tech Expo Europe, una feria especializada para ingenieros aeroespaciales y “exclusivamente dirigida a los profesionales del sector espacial dedicados a la ingeniería de fabricación, diseño y pruebas para naves espaciales, subsistemas y componentes espaciales”, según especifica la propia página de la muestra.



El PP considera que “es otra desfachatez del socialista Cócera, que no hace sus deberes al frente del Ayuntamiento, abandona a Valdeluz - cada vez más sucio, menos cuidado, con menos servicios y de peor calidad-, el pueblo de Yebes para él no existe, y se marcha de vacaciones pagadas a Alemania, además con su mujer, que casualmente estaba allí”.



Desde el PP se reprocha al máximo responsable municipal que, “lejos de gestionar los intereses de Yebes y Valdeluz en la capital de la provincia, Guadalajara, o en Toledo o incluso yendo más lejos en Bruselas, en ninguno de estos tres sitios se le conoce, porque a Cócera le gusta elegir lugares más paradisiacos para ‘defender’ con ánimo los servicios sociales o el empleo y buscar soluciones a la multitud de problemas que tienen los vecinos de un municipio afectado duramente por la crisis y la devaluación de la vivienda”.





Los populares, que han dado traslado de la documentación al Tribunal de Cuentas -como están haciendo con otros gastos contables-, exigen una auditoría en el Ayuntamiento para poner luz sobre la gestión que está llevando a cabo el PSOE, “porque creemos que el dinero de los contribuyentes se está mal empleando, en la mejor de las situaciones, y es necesario saber el alcance real de tanto despilfarro”. Según calculan, el importe cargado a las arcas municipales por los viajes rondaría los 12.000 euros.