Ahora Guadalajara pone muy mala nota al estado y uso de los centros sociales de la ciudad

La concejala de la formación, Susana Martínez, ha detallado que de los 16 centros sociales con los que cuenta Guadalajara y sus pedanías, solo nueve se encuentran abiertos “atendidos mínimamente”. El resto permanecen cerrados, pues los cuatro de las pedanías no están atendidos por personal alguno, mientras que el de Los Manantiales se cedió a una entidad. Por su parte, el de Escritores lleva años cerrados y el de Casas del Rey, unos meses. Además, muchos de ellos también cierran durante el verano y Navidad, o cuando las y los ordenanzas encargados de su apertura se encuentran de baja.



“No se busca solución alguna para abrirlos, la única es abrir un centro para cerrar otro; esa es la manera de hacer en el día a día del equipo de Gobierno”, ha lamentado Martínez. Y ha insistido: “Así no se solucionan los problemas ni se cubren las necesidades de las y los ciudadanos”.



Ahora Guadalajara ha recordado precisamente que existe una bolsa de ordenanzas, tras el pertinente proceso selectivo convocado por el Ayuntamiento hace ahora dos años. “Esta bolsa -a la que se presentaron 800 personas- tiene que servir para cubrir las necesidades de personal, y no se está usando como se tendría que usar y no se están resolviendo los problemas que se tendrían que resolver”, ha comentado Martínez.



La concejala de Ahora Guadalajara también ha criticado, por otro lado, que los centros sociales languidecen “sin actividades”, ya que “están vacíos por dentro”. Martínez ha explicado que “no hay ninguna programación por parte del Ayuntamiento”, por lo que “no hay incidencia en la vida del barrio”.



La edil de Ahora Guadalajara se ha referido también a la “falta total de trabajo del Ayuntamiento con las asociaciones; de coordinación, de apoyo, de ayuda con el trabajo que se hace desde la sociedad civil”. Unas asociaciones, ha comentado Martínez, que se siguen quejando de “falta de espacios”, lo que ha ejemplificado con el futuro inminente del Centro Cívico: “Las asociaciones siguen sin saber qué va a pasar con ellas, lo único que saben es que allí ya no van a tener sitio”.



Sin inversiones y sin Reglamento

Desde Ahora Guadalajara también han criticado el estado que presentan estas instalaciones, “estancado en los 80”, según Martínez. “Necesitan reformas, nuevos equipamientos… y eso no se está atendiendo”, ha dicho la concejala de Ahora Guadalajara. Y ha proseguido: “Tenemos el ejemplo muy claro de hace unas semanas, cuando se cayó parte del techo del Centro Social de la calle Cifuentes”. Ante eso, ha recordado que ya el año pasado “había 300.000€ presupuestados para mantenimiento e inversiones en los centros sociales, y no se gastó ni un solo euro;y no porque no haya necesidades, que son evidentes”.



Además, Martínez ha reiterado la necesidad de crear un Reglamento de uso de centros sociales (moción de Ahora Guadalajara aprobada en Pleno en julio de 2016, pero todavía sin ejecutar) “para unificar criterios y para que todo el mundo acceda a los espacios públicos en las mismas condiciones”.



La concejala de Ahora Guadalajara ha detallado que desde su formación “lo que pedimos es que se refuerce personal, que se garantice la apertura mínima de los centros y que se dé contenido y sentido a estos espacios que son importantes para la ciudad y para la gente que vivimos en ella”. “Los centros sociales son un lugar de encuentro, de socialización, de dinamización de los barrios, tendrían que ser una herramienta de intervención directa en los barrios, y servir para fortalecer el tejido social, pero lo que hace este equipo de Gobierno al tenerlos cerrados es desvirtuar este servicio público”, ha concluido Martínez.