Ahora Guadalajara salta en pedazos

Noticias relacionadas Parte de Ahora Guadalajara registra el partido a su nombre sin contar con Izquierda Unida Ya hay nueva diputada para Ahora Guadalajara, tras semanas de rumores “Ahora Guadalajara”, el partido que no fue “Ganemos Guadalajara” Temas relacionados Ahora Guadalajara Susana Martínez Izquierda Unida Diputación de Guadalajara Guadalajara (Provincia) Ahora Guadalajara provincial ha admitido la existencia de "dificultades" o crisis en el seno de la organización a raíz de discrepancias surgidas en la misma por parte de representantes que no estarían respetando los acuerdos de la asamblea. Todo esto se materializa en que la nueva diputada provincial pueda pasar directamente al grupo de No Adscritos o en que ya se haya registrado, como adelntó LA CRÓNICA en primicia un partido con el nombre de Ahora Guadalajara sin contar con todos sus integrantes. Sugerimos al lector que consulte los enlaces adjuntos, para tener una visión más amplia y detallada de lo que está ocurriendo.



En rueda de prensa, desde la coordinadora de Ahora Guadalajara han anunciado que, si finalmente María Victoria Álvarez toma posesión como diputada provincial en el pleno de este martes en la Diputación de Guadalajara en sustitución, por motivos personales, de María Gallego y en contra de la decisión adoptada por la asamblea, la asociación no la reconocerá y pasará a formar parte del grupo de No Adscritos.



El anuncio ha sido realizado este lunes por María Jesús Soria y María Eugenia Blanco, miembros de la coordinadora de Ahora Guadalajara a nivel provincial, en una rueda de prensa en la que han insistido en que según el acuerdo asambleario la sustituta tendría que ser Laura López, concejala de Loranca de Tajuña.



Por otra parte, esta Ahora Guadalajara provincial, constituida por un grupo de asambleas municipales formadas por grupos de vecinos de los municipios de la provincia, tras conocer que una parte de los miembros que formaban parte de la misma, encabezados por la concejala en el Ayuntamiento de la capital, Susana Martínez, han registrado para sí esa denominación como partido político de ámbito provincial, les han solicitado formalmente que lo den de baja.



Según ha dicho Blanco, se trata de un grupo de personas que forman parte, esencialmente, de la asamblea de la capital, porque "no representa a las asambleas municipalistas ni al proyecto que durante todos estos años estamos sacando adelante en distintos municipios" bajo esa misma nomenclatura.



"Creemos además que es un movimiento desleal porque ni siquiera han contactado con la organización a nivel provincial", ha apostillado.



También ha añadido que, en todo caso, se trata de un grupo "pequeño, que no representa a toda la organización", señalando que esto conlleva una crisis que ahora tienen que afrontar.



"No podemos reconocernos en esa inscripción del partido", ha dicho Blanco, quien entiende que se trata de un acto "desleal" que no se consultó en asamblea pero del que tienen conocimiento porque es público, en cuya Presidencia aparece Mirian Agudo. Aunque se ha citado a Susana Martínez como secretaria, la propia interesada lo ha negado expresamente a LA CRÓNICA.



También consideran los convocantes de la rueda de prensa que las personas que han realizado la inscripción de Ahora Guadalajara como partido no están legitimadas para hacer eso.



En todo caso, lo que sí parece evidente es que esta situación puede generar nuevos problemas en la asociación al registrarse Ahora Guadalajara como partido de ámbito provincial, que podría conllevar que la coordinadora tuviera que cambiar el nombre de cara a los próximos comicios de 2019.