Alberto Rojo asegura que el parking “cumple toda la normativa y podría estar ya en uso”

El delegado de la Junta en Guadalajara, Alberto Rojo, ha vuelto a lamentar este martes "las trabas permanentes" que el Ayuntamiento de Guadalajara, con Antonio Román a la cabeza, está poniendo desde hace meses a la apertura del parking del Hospital, "una infraestructura que la ciudadanía necesita y que Román evita que esté en uso".



El delegado de la Junta en Guadalajara, horas después de que el Ayuntamiento diera a conocer las carencias observadas por los técnicos, ha explicado que, a día de hoy, el SESCAM no ha recibido de manera oficial el requerimiento de documentación del que este martes ha informado el Ayuntamiento de Guadalajara a los medios de comunicación a través de nota de prensa.



“No es la primera vez que ocurre”, ha señalado y ha añadido que esta manera de proceder pone de manifiesto “que Antonio Román está más en la guerra política que en atender el interés general”.



Rojo ha informado de que las observaciones que ha dado a conocer el Ayuntamiento en nota de prensa “y no al SESCAM” son añadidas a los procedimientos anteriores, y no se hicieron durante las dos inspecciones que realizaran a la instalación los técnicos del Ayuntamiento.



De este modo, Alberto Rojo se ha reafirmado en que “cada vez que el Ayuntamiento de Guadalajara habla del parking del Hospital se hace más evidente que Antonio Román no quiere que se abra”, algo que, a su juicio, se enmarca en la voluntad de “poner palos en las ruedas de cada proyecto del Gobierno regional positivo para Guadalajara”.



Alberto Rojo ha señalado que “cada papel que pida el Ayuntamiento” relacionado con el parking “lo vamos a aportar” porque, según ha afirmado, esa infraestructura cumple toda la normativa “y podría estar ya en uso”. No obstante, ha instado al Ayuntamiento a realizar todas las peticiones a la vez para poder darles respuesta “de una vez por todas” y proceder de este modo a lo que “la ciudadanía necesita, que es poner en marcha el parking”.



“No es de recibo que, un año después, sigamos con este juego de requerimientos y respuestas para poder abrir el parking”, ha señalado y ha recordado que el 13 de marzo de 2017, cuando la UTE solicitó la licencia de Primera Ocupación para el aparcamiento y el 10 de mayo de 2017 se entregaba al Ayuntamiento estudio de movilidad.



Desde entonces, señala Rojo, se han sucedido los requerimientos por parte del Ayuntamiento y las contestaciones para solventar los citados requerimientos, formulados con fechas de 12 de junio de 2017, 24 de julio de 2017, 19 de septiembre de 2017, 29 de septiembre de 2017 y 20 de octubre de 2017. Asimismo, el 8 de noviembre el Ayuntamiento hizo una nueva solicitud, el 9 de noviembre solicitó toda la documentación previa en formato digital y el 4 de diciembre se recibe un nuevo escrito remitido por el Consistorio, solicitando un documento completo que describa todas y cada una de las actuaciones que se han ido solventando en los distintos documentos aportados.

El 21 de diciembre el Ayuntamiento comunicaba la suspensión de las obras de ejecución del Plan de Movilidad que previamente habían pedido que se ejecutaran e inicia trámites para incoar expediente sancionador por la realización de esas obras. El 5 de febrero el Ayuntamiento remitió un escrito iniciando un procedimiento sancionador contra la directora técnica de la obra, la UTE y el SESCAM. Nueve días después, de esto, sin mediar más documentación, el Ayuntamiento aprobó la licencia de primera ocupación y licencia urbanística para la ejecución de obras contenidas en el estudio de movilidad para la apertura del aparcamiento.



Desde entonces, el Ayuntamiento solicitó nueva documentación con fecha 12 de marzo de 2018, documentación que fue aportada por parte del SESCAM el pasado 28 de marzo.



“Cualquiera que haya hecho una obra alguna vez sabe que esta sucesión de requerimientos sólo ocurre si se quiere boicotear un proyecto”, ha afirmado Alberto Rojo, que ha lamentado esta actitud de Antonio Román.