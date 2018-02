Alberto Rojo prefiere pensar que el Ayuntamiento concederá “con normalidad” la apertura del parking

El delegado de la Junta, Alberto Rojo, ha manifestado este jueves su deseo de que el Ayuntamiento de Guadalajara no demore la tramitación de la licencia de apertura de la actividad del parking del Hospital Universitario de Guadalajara, una vez que “por fin, después de muchos meses, el Ayuntamiento de Guadalajara ha dado la licencia de primera ocupación”.



Rojo ha recordado que, a pesar de que la licencia de apertura de actividad dependía de la de primera ocupación, el SESCAM se adelantó y la solicitó el pasado 31 de enero, con la intención de agilizar al máximo los trámites. Ayer mismo se completó la documentación que fue requerida por los técnicos municipales, de modo que el delegado de la Junta confía en que no se produzcan nuevas demoras en el proceso, “porque ya son muchos los meses que podía llevar abierto este servicio, cuya puesta en funcionamiento se ha ido dilatando por razones que nunca hemos comprendido”.



La licencia de primera ocupación es imprescindible para la adjudicación del servicio de aparcamiento de Hospital que, según ha avanzado el delegado, a partir de ahora podría ponerse en servicio en un plazo de entorno a dos meses. En este punto, Alberto Rojo ha indicado que lo adecuado ahora será “actuar con normalidad, y que sean los técnicos del SESCAM y del Ayuntamiento quienes dirijan los trámites de la adjudicación de esta nueva licencia”.



El delegado de la Junta entiende que dos meses es un plazo suficiente para que se lleven a cabo todos los trámites necesarios, entre los que se encuentra una visita de los técnicos municipales a las instalaciones del propio aparcamiento, de la que Rojo ha dicho que espera se produzca en breve.



El responsable del Gobierno regional en Guadalajara ha manifestado su confianza en que el proceso de tramitación de esta nueva licencia se produzca con normalidad y que “el Ayuntamiento de Guadalajara no vuelva a entrar en la confrontación política en un tema tan sensible como es éste”.