Alejandro Ruiz no se pronuncia sobre Orlena de Miguel como posible candidata de Ciudadanos en 2019

Temas relacionados Ayuntamiento de Guadalajara Alejandro Ruiz Ciudadanos ELECCIONES 2019 Orlena de Miguel El coordinador territorial de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, Alejandro Ruiz, no se ha pronunciado ante el próximo proceso de elecciones primarias que su partido tendrá que celebrar para dirimir quién encabeza la candidatura para presidir la Comunidad Autónoma, y ante la opción de que su portavoz en la región, Orlena de Miguel, acabe dando el paso, ha insistido en que por su posición de líder de la formación naranja no puede mostrar su apoyo a nadie.



Así se ha expresado en una entrevista con la Cadena Ser de Guadalajara, en la que ha dicho además que "todavía es pronto para hablar de candidaturas", al tiempo que ha argumentado que este proceso interno "está abierto a cualquier afiliado".



Sobre Orlena de Miguel, ha indicado que además de portavoz regional está haciendo "una formidable labor" en Castilla-La Mancha, y ha reconocido que ella "como cualquier afiliado" tiene "derecho" a querer encabezar la candidatura.



"En mi posición no puedo apoyar a ningún candidato, como se puede entender. Todos los candidatos se presentarán en igualdad de condiciones. Ahora mismo no estamos en eso, estamos en el trabajo diario", ha agregado.



Preguntado por si él personalmente volverá a optar a la Alcaldía de Guadalajara, ha dicho al respecto que su mente está "en el día a día" y no en esa posibilidad.



"No tengo ni idea de dónde estaré dentro de un año. Mi preocupación ahora es la expansión del partido, el pleno de esta semana y sacar adelante las mociones de Cs", ha afirmado.



EN ALGUNAS PROVINCIAS ASPIRAN A MÁS DE UN DIPUTADO

Alejandro Ruiz también se ha pronunciado al respecto de las aspiraciones de Ciudadanos de cara a las elecciones autonómicas.



Según ha indicado, aunque si bien en Cuenca "es difícil de conseguir representación" la intención pasa por lograr representación en todas las provincias y en algunos casos "incluso dos" escaños.



"Estamos lo suficientemente fuertes, ilusionados y con proyectos como para que podamos llegar no sólo a las grandes poblaciones sino también a las pequeñas", ha subrayado.