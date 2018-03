Algunos de los molinos más famosos de La Mancha quedan descabezados por el fuerte viento

Temas relacionados PP PSOE Junta de Comunidades Vicente Tirado Desde la Junta y desde la oposición no han tardado en llegar los mensajos de apoyo para la rápida recuperación de los molinos de Consuegra, muy afectados por el temporal de estos últimos días.



El secretario general del PP de Castilla-La Mancha, Vicente Tirado, ha anunciado este sábado que el PP presentará una iniciativa parlamentaria en las Cortes regionales para ayudar a rehabilitar "en tiempo récord" estos molinos.



Tirado ha solicitado la colaboración de todas las instituciones --estatal, autonómica y provincial)-- para que "entre todos busquemos una solución en tiempo récord", ya que, es muy importante que los molinos sean rehabilitados cuanto antes.

"No nos podemos permitir que en torno a 2.000 personas diarias que visitan esta joya dejen de venir porque estamos hablando de mucha riqueza, mucho empleo y de mucha riqueza y progreso para Consuegra", ha indicado el responsable popular.



Por su parte, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, ha valorado que no haya habido que lamentar daños personales tras los daños ocasionados por el temporal en los molinos del Cerro Calderico de la localidad toledana y ha apostado por la coordinación entre las administraciones para la gestión de posibles ayudas, "especialmente de la Junta, una vez se conozca el alcance total de daños en este Bien de Interés Cultural (BIC)".



"El Gobierno de España se ha movilizado rápidamente para conocer los daños ocasionados en uno de los emblemas más importantes a nivel mundial y nacional", ha indicado, para agregar que la Delegación del Gobierno está en contacto con los ministerios de Cultura, Medio Ambiente e Interior, para coordinar las actuaciones de emergencia ante los daños ocasionados por el viento.



Gregorio ha informado de que una vez valorados los daños y el Ayuntamiento lo declare Zona gravemente Afectada por Emergencia de Protección Civil por fenómenos meteorológicos, se podrá solicitar las ayudas que tiene contempladas la Administración general del Estado para estas situaciones, "donde encontrarán el apoyo del Gobierno de España".



El delegado de la Junta en esa provincia, Javier Nicolás, se trasladó en la mañana del viernes a la localidad de Consuegra para evaluar los daños producidos, sobre todo en la zona de sus icónicos molinos de viento. El viento produjo en la tarde del jueves varios daños en localidades de La Mancha, afectando hasta a una decena de los 12 molinos del término municipal de Consuegra, uno de los cuales incluso perdió su techumbre.