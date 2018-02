Añoranza del papel

Ha sido una experiencia de casi una hora, al precio de dos euros.



Después de ese tránsito, también intestinal, he podido saber que con cinco años de salda la pena por haber hundido una de las mayores empresas de España. Para conseguirlo vale con que te llames Díaz Ferrán.



He confirmado que a Pedro Sánchez le llaman Georges Clooney los que menos le quieren de entre los suyos. Y que el periodismo patrio aún respira aliviado porque el tonto y vacuo ganara a la lista insoportable, la tal Susana. Del mal, el menos.



Leo que Podemos quiere que una ley obligue a reservar plazas de funcionarios a los transexuales y que se prime con los impuestos de todos a las empresas que los empleen, no por ser buenos en sus oficios sino por haberse cambiado de sexo. La meritocracia entendida al contemporáneo modo.



Veo Lucía Méndez y leo Lucía Mendaz.



En la página 4 hay un ministro de Franco que resucita sin haber muerto.



Hay poca publicidad. O no tan poca, pero menos que nunca.



Me entretengo en el regodeo empresarial con que refieren la victoria judicial de Jiménez Losantos frente a la Generalitat y en tierras catalanas, en la Audiencia de Barcelona. Más adelante, se publican otras dos sentencias, que al periódico le han costado 50.000 euros al peso, por aquello del honor ofendido bajo las firmas de Rigalt y Landaluce.



Ya sacan de paseo al próximo presidente de Italia, al que ni los mismos italianos aún conocen. Pero su foto está ahí, entre varias, ocho días antes de las elecciones. Silenciosos prodigios ante el lector de un diario.



Ivanka abre la boca. Es la hija de Trump. La fotografía no explica si habla o solo boquea, como un pececito.



Nos ilustran adecuadamente en varias páginas de cómo a Arantxa Sánchez Vicario le ha engañado un catalán malo, que parece que también los hay, pese a lo que pregona Pep Guardiola. El pérfido del reportaje se llama también Pep y se acostaba con otra. O sea, ya ven.



Lloramos en el recuerdo de Forges y en los aledaños nos topamos con los nuevos pómulos de Letizia Ortiz, de oficio sus reinados y sus retoques, en páginas encaradas. Adivinen cuál de las dos informaciones es más traumática.



Y de nuevo aparece un clásico del couché o del papel prensa ya mucho más que de las librerias o las novelas: Mario Vargas Llosa, aquí en su precocidad sexual de bigotito fino y tía Julia para un escribidor doblemente inagotable.



Y una saudí eufórica al poder asistir a un concierto de jazz en Riad, las chicas a la izquierda, los chicos a la derecha.



Y un señor que nos anuncia que los coches se van a encarecer... como si alguna vez se hubieran abaratado.



Y el rey con Puigdemont, en foto, en la víspera de su penúltimo tumulto y/o abucheo en la inasequible Freedonia.



Y el "Rafita", asesino de Sandra Palo, detenido de nuevo y dejado en la calle una hora después, entrando por una puerta del Juzgado y saliendo por otra.



Y unos rumanos que viven gratis en una de las mejores zonas de Madrid, con el único pero fatal inconveniente de hacerlo dentro de un túnel, abandonado como ellos mismos por el dios del progreso.



Y Fernando Alonso con el coche de color naranja julai con el que va a ganar una pila de millones aunque no gane ninguna carrera. Con ese dinero dará de comer, gracias a los impuestos por su residencia al pie de un helvético lago, a esos funcionarios suizos que no consentirán jamás extraditar a Anna Gabriel a la España de Torquemada y el olor a ajo.



Y, al final del final, la Carme Ruscadella de todas las salsas, la que guisa en catalán odiando a los españoles sin perder la sonrisa que tanto la ha enriquecido hasta en Tokio, entrevistada sin ninguna alusión a sus más íntimas fobias. Publica un libro, nos previenen. Por eso parece ser noticia.



Así, en una hora, hemos dado la vuelta al mundo. O a "El Mundo". Por dos euros y sin moverte de la silla o de la taza, según corresponda.



Acabas de leerte un periódico y sientes en la boca la acre sensación que solo te deja el dulzor indefinible de un bombón de "Godiva", demasiado bueno para tus desacostumbradas papilas de humano desvalido del siglo XXI.



Demasiado bueno también el periodismo. Por eso dicen que sobra y lo enterramos, antes incluso de verlo muerto.