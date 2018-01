Antes de que acabe el año, Guadalajara tendrá su nuevo Palacio de Justicia

Comentario (máx. 1500 caracteres - no utilizar etiquetas HTML)

03/01/2018 Justicia Cenicienta.

Nunca es tarde si la dicha es buena, pero los politicos españoles no han tenido suficiente con 39 años para dedicar presupuesto suficiente para modernizar un servicio público como el de la Justicia, tan importante en teoría, según la Constitucion de 1978, que es una asignatura pendiente de nuestra democracia y Estado de Derecho, siendo el servicio publico ´´Cenicienta´´.

Cuatro años no reflejan las prisas por garantizar plenamente la seguridad en materia de prevención de riesgos de los más de 200 trabajadores y de la multitud de personas usuarias (ciudadanos, profesionales, testigos y peritos) que cada día acuden al viejo e inadecuado edificio de la Plaza Beladiez, ni por eliminar la perniciosa dispersión de sedes judiciales para el servicio y para el presupuesto. Arto

03/01/2018 No hay obra mas importante?.

¿Cuánto tiempo llevan esperando las obras del nuevo Hospital?, yo creo que hace muuuucho tiempo se puso la primera piedra, pero ahí sigue tranquilito.

Tenemos el mismo hospital desde que en Guadalajara éramos 4. Alcarreño

03/01/2018 Cuatro añazos.

Hombre, es que si con cuatro añazos que se dieron para construir un edificio que podían haber ventilado en uno no cumplen ´´los plazos´´, apaga y vámonos. A ver si el truco para presumir de cumplir plazos va a estar en eso, darse un número insultante de años para hacerlo.