Anticipan, y no es desde el PSOE, el próximo cargo público de Jesús Alique

En una pregunta en el Pleno de las Cortes regionales, Alonso ha explicado que Estévez, “se ha presentado a las oposiciones de Inspección, muy legítimamente y con todo del derecho del mundo, faltaría más. Pero claro, resulta que el presidente del Tribunal, el señor Teofilo Harraiz Aragones, es el inspector general de Educación porque así fue nombrado en su día precisamente por la ex-consejera”.



En este sentido, la diputada popular ha preguntado al Gobierno de Page y Podemos si les parece ético y razonable que esto sea así y si esto puede ser “un caso de puertas giratorias buscando un acomodo mejor a un ex altísimo cargo” y se ha preguntado “qué van a pensar el resto de opositores de esto, de que el presidente del tribunal de oposiciones fuese nombrado directamente por una de las opositoras”.



Una persona que, como ha recordado Alonso, “es conocida en Castilla-La Mancha por dejar claro que Page utiliza la educación exclusivamente como un elemento de adoctrinamiento político, al asegurar que la educación en esta región es roja, porque rojo es el color de los socialistas, sin que a fecha de hoy nadie del Gobierno haya salido a desmentirla”.



La parlamentaria del PP ha criticado que sea esta la forma en que funciona el Gobierno de Page y Podemos y ha alertado de que “estos casos no se quedan aquí, no son sólo los casos de puertas giratorias que ya ustedes utilizaron como con el caso del consejero de Hacienda, ustedes están creando una plaza de jefe de la Oficina de Impulso Económico, con 28.000 euros de complemento específico, un puesto asimilado al de director general, una plaza de nueva creación exclusiva para Guadalajara.



En cuanto a este puesto, Alonso ha preguntado si ya tiene nombre y apellidos y ha apuntado si puede estar destinado “a un ex presidente de Diputación socialista, a un ex alcalde socialista, a un ex diputado nacional también socialista, o a alguien que cumpla todos estos requisitos”, es decir, “si se va a crear esta plaza para colocar al señor Alique”.



Jesús Alique viene ocupando en los últimos años un puesto de funcionario en la delegación de la Consejería de Hacienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Guadalajara.