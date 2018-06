Antonio Román aún se sigue despidiendo de Rajoy...

Temas relacionados Antonio Román PP España Antonio Román, alcalde de Guadalajara y secretario ejecutivo de Política Local del PP, se ha referido este miércoles a la despedida de Rajoy. “Se va una persona que ha demostrado su honestidad en la vida política, sensato, cabal en la gestión y que ha antepuesto siempre los intereses de España y los españoles a los de partido. Creo que se ha ido con grandeza y con lealtad a España y tiene todo mi reconocimiento. Deja un vacío importante, pero el Partido Popular tiene que afrontar esta nueva etapa desde la unidad y en base a la voz de los militantes. El Partido Popular tiene una larga vida y también cantera, por lo que no sólo existen los nombres que salen en las quinielas, sino que hay muchas otras personas que podrían dar el paso”.



Román ha calificado de “injusto” el hecho de que Sánchez, con sólo 87 diputados, gobierne España. “No es lo que quieren los españoles, pero es legítimo porque es el resultado de una moción de censura que, no obstante, ha sido utilizada de forma destructiva, en vez de constructiva”. También se ha referido a la actitud de Ciudadanos y de su líder, Albert Rivera, quien confesó que su única intención y propósito era desestabilidar el gobierno del PP. “Eso desacredita a quien aspira a ser presidente del Gobierno”.



“El nuevo Gobierno es débil y está sujetado por quienes han apoyado el terrorismo y la destrucción de España. Le veo poco futuro y realmente me preocupa. Mi reconocimiento a Rajoy, mi preocupación por la situación política actual y mi certeza de que el el Partido Popular se consolidará como primer partido político”.