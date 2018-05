Apología de la lluvia que cae hacia abajo

Temas relacionados Opinión España Por un extraño fenómeno de tolerancia ante lo inevitable, los españoles aún no hemos salido a las calles y plazas para exigir a los cielos que deje de mojarnos. Y estamos a finales de mayo y lloviendo.



No somos, como pueblo, muy amigos de asistir con relajación zen al paso ordinario de las cosas de la vida, sorprendidos cuando no irritados de que en invierno haga frío y en verano, calor. Y que cuando llega San Isidro, si vas a los toros te pueda caer una tormenta encima, por esas cosas de lo que los antiguos dieron en llamar primavera.



Empezar esta semana, una más de las muchas que ya van, con lluvia y paraguas es reconfortante para este paseante. Resbalones aparte.



La lluvia, contrariamente al sentir de muchos de nuestros congéneres, se empeña en caer para abajo, como en el principio de los tiempos. Por dejación o por conservadurismo, vaya usted a saber por qué ahora que hasta la gravedad requiere de ondas gravitatorias que la justifiquen, las gotas se empeñan en precipitarse desde las nubes hasta llegar al suelo.



¡Pinga!, que dicen en Galicia, donde tanto saben de este curioso fenómeno que ilustra como pocos el apego a las tradiciones.



Si la lluvia, arrepentida un día o una noche de esos millones de años manteniendo sus costumbres, se decidiera por caer hacia arriba, tendríamos un problema. O varios.



Con la innovadora lluvia ascendente se nos colaría el agua por el fondillo de los pantalones o acariciaría rijosamente la entrepierna de las púberes, de las impúberes y de los escoceses. Sería universal, además, lo inevitable de que el culo se nos mojara a casi todos, excepción hecha de los "culos carpeta", que se empaparían la rabadilla a falta de la providencial defensa que a los demás nos supondrían las nalgas. Y la nuca se nos refrescaría de forma involuntaria, serenándonos el carácter y haciéndonos tan diferentes a lo que ahora somos que ya no nos reconoceríamos.



Lo de la lluvia hacia abajo es un ejemplo estúpido pero a mano de que algunas cosas (muchas, quizás la mayoría) están bien incluso cuando están mal. Sobre todo a la vista del cariz y del careto de los que se ofrecen en estos días para cambiarlas...