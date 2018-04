Aquí está el mural “romano” que más ha gustado en Driebes

Temas relacionados Arte Driebes Guadalajara (Provincia) Con motivo de la celebración del Día Mundial del Arte este domingo, 15 de abril, el Ayuntamiento de Driebes ha celebrado este fin de semana el certamen artístico Ruranos, un concurso de grafitis con el mundo romano como temática con el que se pretende convertir este municipio de la Alcarria en un gran museo al aire libre. Hoy se ha conocido el ganador del certamen (“El gladiador”) y los otros dos finalistas. Primer premio del concurso Ruranos (500 euros) - “El gladiador” del colectivo artístico Héroes Kikear Fonk

Segundo premio del concurso Ruranos (300 euros) - “Veni, Vidi, Vici” del colectivo artístico Aerosquad

Tercer premio del concurso Ruranos (200 euros) - “Buscando Caraca” de Dr. Val

Varios medios de comunicación internacionales, entre ellos, la agencia de noticias Xinhua del Gobierno chino, acudieron el sábado a ver el desarrollo del concurso. También acudió a la cita el periódico norteamericano The New York Times.



El fin último del Ayuntamiento de Driebes es que la ciudad romana de Caraca, descubierta el año pasado, no se quede en el olvido y potenciar turísticamente la zona. El consenso por parte de los vecinos ha sido casi unánime. Todos los muros se pintaron sobre una base blanca.



Gladiadores, soldados, mosaicos, entre otros motivos, han sido los protagonistas de los murales artísticos. El jurado ha elegido a los tres ganadores del concurso.



La iniciativa ha surgido del proyecto cinematográfico que está llevando a cabo el cineasta Carlos Hernando, con raíces familiares en Driebes, que está rodando un documental sobre la despoblación rural llamado 'Caraca: la ciudad desconocida'.