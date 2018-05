Aquí tienes lo que quieren hacer con el Edificio Negro y que va a costar un millón de euros

Noticias relacionadas El Ayuntamiento de Guadalajara dedicará casi millón y medio de euros a proyectos sostenibles Proponen ceder el Centro Cívico a una empresa para que abra allí una discoteca y restaurantes Reparado el falso techo del Centro Cívico El Edificio Negro se queda sin inquilinos... y sin antena El Ayuntamiento de Guadalajara convertirá el Centro Cívico, también conocido como “Edificio Negro”, en un "espacio tecnológico abierto a los ciudadanos". El proyecto ha sido presentado este miércoles por el alcalde, Antonio Román, y el vicealcalde, Jaime Carnicero.



Está previsto que la ejecución pueda iniciarse en el último cuatrimestre de 2018 y se prolongará aproximadamente durante seis meses.



El edificio constará de cinco plantas.



La planta baja albergará un área expositiva y de divulgación tecnológica, zona wifi y un área de libre navegación multiplataforma y de navegación wifi, equipada para la estancia de los ciudadanos, que permite conexión libre y gratuita a través de banda ancha.



Las dos primeras plantas contarán con espacios multifuncionales equipados con las más modernas tecnologías. En concreto, la planta 1 va a disponer de un espacio para poder dar formación a diferentes colectivos, como las personas con mayores dificultades de acceso a las nuevas tecnologías o también para jóvenes. “Queremos ofrecer en ellas un sistema de formación continua a través de cursos, talleres y charlas formativas desde niveles sencillos de iniciación a Internet hasta niveles más avanzados, relacionados con el comercio electrónico, creación de páginas web, posicionamiento en buscadores, etc”, ha señalado Román.



La planta 2 contará con dos áreas: un área de formación (compuesta por dos salas multifuncionales) que puedan juntarse en un único espacio multifuncional para dar formación a diferentes colectivos, y un área de trabajo, con salas que podrán ser reservadas durante pequeños periodos de tiempo. Están pensadas para dar facilidades a los jóvenes estudiantes para que puedan desarrollar trabajos en grupo para sus estudios de bachillerato o universitarios.



La planta tercera albergará la sala de pantallas de gestión de servicios municipales, una sala de reuniones y un despacho de coordinación. Se posibilitará que los inspectores de todas las contratas municipales se encuentren en la misma ubicación, lo que facilitará el acceso a los ciudadanos, que podrán solventar sus problemas más fácilmente.



Por último, la planta cuarta estará ocupada por el servicio de informática del Ayuntamiento.



Jardín vertical

El edificio contará con una terraza jardín y con un jardín vertical en uno de sus laterales para embellecer y mejorar la estética de la plaza de San Gil. La actuación se desarrollará sobre una superficie total de 1.260 m².



Este proyecto va a recibir una inversión superior al millón de euros, cofinanciados al 80% mediante el programa operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020.



Cómo lo ven desde el PSOE

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara ha valorado que el proyecto de remodelación del Centro Cívico propuesto por el alcalde de la ciudad, Antonio Román, supondrá que esté "cerrado a la ciudadanía en un 90 por ciento de su espacio y dedicado casi por completo a servicios internos municipales y a empresas contratadas por el propio Ayuntamiento para prestar servicios públicos".



Así lo ha planteado el portavoz municipal del PSOE, que ha explicado según su visión en qué consiste el proyecto de remodelación que el alcalde de la ciudad, Antonio Román, ha sacado a concurso para remodelar el edificio del Centro Cívico, ante "el llamativo silencio del alcalde, cuando el plazo para que las empresas interesadas puedan presentar ofertas lleva abierto una semana y finaliza el 11 de junio".



Jiménez ha detallado las características del proyecto que el alcalde sacó a licitación el 15 de mayo, y que va a dejar el Centro Cívico "con la misma estética de mamotreto en el centro de la ciudad que tiene ahora, con los vidrios y perfiles de aluminio, y por la que su propio autor ya pidió perdón en su día".



La inversión prevista por el Ayuntamiento en el concurso de adjudicación asciende a 1.042.000 euros, de los que un 80 por ciento será financiado con fondos de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible de la Unión Europea, "aunque la actuación nada tiene que ver con la definición de la línea estratégica que el equipo de Gobierno formuló para conseguir dichos fondos europeos", según ha informado el PSOE de Guadalajara en una nota de prensa.



El concurso sacado a licitación convertirá el semisótano del Centro Cívico en sala de instalaciones y almacén; la planta baja será un control de acceso y área expositiva --72 metros cuadrados--; la planta primera, un área de libre navegación --76 metros--; la planta segunda será ocupada por empresas adjudicatarias de servicios municipales --142 metros cuadrados--; la planta tercera será para técnicos municipales, inspectores y sala de pantallas --278 metros cuadrados-- y la cuarta será la ubicación del servicio de informática y centro de datos del Ayuntamiento --278 metros cuadrados--.



Es decir, "de una superficie total de 1.360 metros cuadrados entre las cuatro plantas y el semisótano, apenas unos 140 metros van a estar abiertos a la ciudadanía, en torno al 10 por ciento de la superficie total", ha señalado Daniel Jiménez, quien se ha preguntado "¿cómo se va a revitalizar el casco antiguo si los edificios municipales se destinan a servicios de funcionamiento interno, de acceso restringido, en lugar de abrirlos a la ciudadanía? Porque en lugar de asociaciones, aquí va a haber empresas privadas que prestan servicios públicos y funcionarios".



El concurso en licitación también contempla, como mejora gratuita que las empresas pueden presentar o no, la instalación de un jardín vertical en el alzado lateral que da al Ábside de San Gil, con un coste de 50.000 euros, "pero sin previsión de responsables ni costes de mantenimiento, y la instalación de mamparas en el interior del edificio para compartimentar espacios y usos".



El portavoz socialista ha señalado que Guadalajara tiene un alcalde "que cada espacio municipal del centro histórico de la ciudad lo vacía de contenido y que tampoco protesta ni exige que se abra el Palacio del Infantado, y así no podemos seguir", porque "no pretenderá el señor Román que sean los demás, los comerciantes o los residentes del centro, quienes den vida al casco antiguo, cuando él está cerrando el acceso a la ciudadanía en todos los espacios municipales".



Daniel Jiménez ha recordado que en septiembre de 2017, el alcalde adjudicó "a dedo" cinco contratos menores relacionados con el Centro Cívico: redacción de proyecto arquitectónico, remodelación de la plaza del Concejo, levantamiento topográfico, comprobación de situación estructural del edificio y proyecto de instalaciones.



"La redacción de los proyectos menores, que se adjudicó a dedo a determinadas empresas, y este silencio del alcalde, este quedar enmudecido y no decir públicamente qué va a hacer con el Centro Cívico, pese a faltar apenas 20 días para que acabe el plazo de presentación de ofertas, da pie a pensar que puede haber alguna empresa que ya está en el camino correcto para conseguir el concurso", ha afirmado.