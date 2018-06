Araceli Martínez pone voz al empeño del Instituto de la Mujer contra el patriarcado

“Las mujeres no somos vasijas, no somos vientres de alquiler y tampoco somos mercancía”, ha dicho

"El núcleo fundamental al que nos dirigimos es a las mujeres, pero somos absolutamente conscientes de que por nuestra transversalidad y por nuestro compromiso en la lucha contra el sistema patriarcal también estamos del lado de los colectivos LGTBI y sabemos que colectivos LGTBI como WADO también están con las mujeres", ha afirmado.



En este sentido, se ha referido a la necesidad de conciliar la reivindicación de los derechos del colectivo LGTBI con la defensa de los derechos de las mujeres. "Las mujeres no somos vasijas, no somos vientres de alquiler y tampoco somos mercancía para la prostitución. En eso hemos encontrado mucho apoyo entre personas que pertenecen a los colectivos LGTBI", ha destacado.



Araceli Martínez se ha expresado así durante los actos organizados en Guadalajara por el colectivo WADO Castilla-La Mancha con motivo del día del Orgullo LGTBI, un día que la directora del Instituto de la Mujer ha valorado por la oportunidad que brinda para reivindicar "que todas las personas nos tenemos que sentir orgullosas por cómo somos, con independencia de cuál sea nuestra expresión de género, nuestra orientación sexual".



En este sentido, ha destacado las medidas puestas en marcha por el Gobierno de Castilla-La Mancha desde el inicio de la legislatura para visibilizar y defender los derechos del colectivo LGTBI.



Así, se ha referido a la visibilización de las mujeres lesbianas; a la creación de un punto de interés en la Biblioteca 'Luisa Sigea' con documentación específica y material audiovisual y bibliográfico específico sobre la cuestión LGTBI; a la aprobación de la reproducción asistida para todas las mujeres, con independencia de su estado civil o de su orientación sexual; a la puesta en marcha de un protocolo para menores trans y a la convocatoria por primera vez este año de ayudas específicas dirigidas a los colectivos LGTBI.



Por su parte, el presidente de WADO, Ignacio de la Iglesia, ha destacado la necesidad de seguir visibilizando el colectivo LGTBI y ha animado a la ciudadanía en su conjunto a sumarse a los actos en defensa del colectivo porque "no hace falta ser la causa para apoyar la causa".



Araceli Martínez ha estado acompañada por la directora provincial del Instituto de la Mujer en Guadalajara, Charo Narro, en unos actos que han tenido lugar en la plaza Mayor de Guadalajara y que han incluido una batucada, la lectura de un manifiesto a favor de los derechos del colectivo LGTBI, actividades infantiles y una marea arcoíris.



Además, WADO Castilla-La Mancha ha entregado sus premios 'Panal Wado', con los que cada año reconoce el activismo de personas y colectivos a favor de la igualdad. Han recibido premios Mabel Lozano, por su lucha contra la prostitución y la trata; Boti García, por toda una carrera de activismo; Juan Pedro Palomo, periodista de CMM, por el tratamiento informativo de noticias relacionadas con el colectivo LGTBI; el doctor Costilla, por su trabajo con menores trans; Daniel Sandoval, por visibilizar el arte del transformismo; el Festival de Cine Lento, por la inclusión de temática LGTBI; y Rubén López, por su trabajo como activista en contra de la Lgtbifobia.