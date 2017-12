Armuña y Atanzón se imponen en el “Campeonato de invierno de Alcarria Alta”

Temas relacionados Deportes Fútbol Alcarria Por cuarto año consecutivo se ha celebrado en Guadalajara el Campeonato de Invierno Alcarria Alta. En esta edición participaron tres equipos en el campeonato sub-15 y tres más en las categorías inferiores.



El ganador fue Armuña de Tajuña, que se impuso con dificultades al Lupiana y con más facilidad al Atanzón. Armuña llevo un equipo muy veterano en estos campeonatos con casi todos los componentes de 15 años y eso facilitó el hacerse con el título. Lupiana también tuvo un equipo experiencia en estos torneos, aunque no consiguió juntar a todos sus jugadores. Venció Lupiana al Atanzón 2-0 pero no consiguió imponerse al Armuña. Atanzón no repetir el triunfo de las últimas ediciones y cedió sus dos encuentros con un equipo muy joven y todavía en formación.



Partidos sub-7 y sub-10

Dentro del campeonato los más jóvenes de Iriepal, Atanzón y el Colegio Diocesano tuvieron la posibilidad de jugar dos partidos.



El primer encuentro sirvió para que los más pequeños del Colegio Diocesano se impusieran con facilidad al Iriepal. Los de la capital se mostraron con más experiencia al participar con regularidad en competiciones provinciales.



En el partido de menos de 10 años; Atanzón demostró un gran nivel. Se impuso de forma holgada al Iriepal, revalidando el título del año anterior. Mientras el Iriepal realizó un juego más colectivo el Villa de Atanzón mostró más eficacia en sus individualidades.



El Pabellón Municipal David Santamaría de Guadalajara registró una animada mañana con la presencia de numerosos vecinos de los pueblos participantes. El próximo campeonato se disputará durante Semana Santa en una pista todavía por decidir.