Efectivos de la Guardia Civil parten desde Guadalajara con destino a Cataluña

29/09/2017 Culturetas.

No, GMC, no procedo ni procede; ninguno de Vds. es emperador, ni siquiera de la ´´categoría´´

de Nerón. Salud. Verdades

29/09/2017 Ni uno apoyándoles.

Ayer hubo una concentración de miembros de Fuerzas de la Seguridad del Estado en la Subdelegación del Gobierno para pedir la equiparación salarial con policías autónómicos y locales. Tanta bandera, tanto aplauso, tantos VIVAS y ni uno de los que jaleaban cuando se iban a Cataluña estaban allí para apoyarles en sus reinvicaciones salariales, ¿reinvidicaciones salariales? ufff !claro! por ahí NO, eso no lo podéis consentir. Se os ve el plumero.

¿Carnicero dónde estabas? GMC

29/09/2017 Esperando.

Hala, Pepe, proceda usted. Pepe

28/09/2017 Culturetas.

Al que va de culto y cita ´´al poeta´´, le aplicaría la frase que cita hoy Raúl del Pozo en el diario El Mundo, recordando lo que a su vez le manifestó Petronio a Nerón antes de cortarse las venas: ´´no puedo continuar avergonzándome de tu insignificancia´´. Libertad

28/09/2017 Hablando de banderas.

Haber si cuando escribimos lo hacemos con conocimiento de causa. Ninguna y digo ninguna bandera es ilegal o inconstitucional según nuestro ordenamiento jurídico, da lo mismo que sean preconstitucionales (quiere decir de antes de la Constitución), de equipos de fútbol o de un colectivo, por ejemplo la oficial de la época franquista, la republicana, la de Carlos I, la de piratas o la del Real Madrid. Nos pueden gustar o aborrecer unas u otras pero ni es delito ni ilegal ni inconstitucional usarlas en el ámbito privado o público por personas de la calle, no estoy hablando de cargos públicos que eso es otra historia más complicada. Satrus

28/09/2017 Buena razón tenía el poeta.

La España que ora y embiste cuando se digna usar la cabeza. Estado de Derecho

27/09/2017 Viva España.

Viva España unida

Viva la Constitución

Viva la Guardia Civil



Manuchau, si no te gusta, te jodes

Pepe

27/09/2017 Lecciones, ni una..

Lo que es un escándalo es que se considere fascismo apoyar a quienes van a defender la Constitución y la unidad de España. Ya se sabe, los ´´escraches´´ a Rosa Diez,Felipe o Soraya, entre otros, son libertad de expresión, pero cuando los que salen a la calle son los que representan otra opción política, eso es ser reaccionario, facha o retrógrado. Afortunadamente, estos tipejos, la mayoría de ellos gentes sin oficio ni beneficio, han tocado techo y en las próximas elecciones, con toda seguridad, se van a llevar un batacazo de los que hacen época. Hemos de verlo. Al tiempo. Marian

27/09/2017 Aplausos.

O sea, los que poyamos a la Guardia civil somos fascistas y los que les abuchean, son ciudadanos honrados ejerciendo la libertad de expresión. ¡Qué cosas! manuchau

27/09/2017 Vergüencita.

Todo el que jalea a las fuerzas de seguridad, que se supone que van a garantizar la seguridad de todo el mundo, con ´´¡A por ellos!´´ se comporta como un fascista. Que haya representantes públicos entre ellos es un escándalo. para el de abajo

27/09/2017 vergüencita.

Todo el mundo que no piensa como yo es un fascista ¿e manuchao?



Se te ve el plumero podemita manuchau

27/09/2017 Vergüencita.

Que bochorno que haya representantes públicos en estas exaltaciones belicistas. Que afán de apagar el fuego con gasolina. Aparte del cariz fascista del gesto, es poco inteligente para sus intereses, si lo que les interesa es que haya menos independentismo. Paco

27/09/2017 Español siempre.

Lo que pasa es que a algunos les produce urticaria ver una bandera española y si llenamos la calle de banderas pues no lo pueden soportar. Para los que pedís que se identifique y multe a los que nos hemos concentrado allí, por qué no pedís lo mismo para todos esos que se concentran con banderas ilegales, y por qué no para los que rodean el Congreso o para los que hacen escraches, etc. etc.

Viva España señores, y Viva la Guardia Civil.

Andres

27/09/2017 Estupor.

Preocupante estas actitudes de los unos y de los otros propias de un país en decadencia. perico

27/09/2017 Sin palabras.

Qué vergüenza madre mía. Javi

26/09/2017 Alcarreño, Castellano, Español, Europeo, ciudadano del mundo, y catalán si es necesario.

Todos queremos La Paz y que no haya problemas, pero habrá que defender las leyes si no se cumplen como es el caso, independientemente que esto habrá que arreglándolo hablando y negociándolo, pero siempre dentro de la legalidad. Yo también quiero votar, y decidir qué pasa con Cataluña o cualquier ley que afecte a España. Un ejemplo simple.vivo en una comunidad de vecinos, el edificio es blanco y quiero pintar mi parte de fachada de verde, votamos mis mujer y mis hijos y vale o tendrán que votar todos los vecinos? Estos políticos están dividiendo la sociedad en Cataluña, para tapar sus trapos sucios, esperemos que no pase nada. Y dicho todo esto, fuera complejos y orgullosos de nuestra bandera y de nuestras fuerzas de seguridad. Lekumberri

26/09/2017 pasodetoooya.

Asi que ahora a multar a los que apoyen a los guardia civiles sacando banderas de España.Y por concentrarse con ellas.Eso que la bandera de España es lega y reconocida por la costitucion..Imaginaros que hacen lo mismo en cataluña con todos los que se concentran con esteladas(ilegales,no reconocidas por la costitucion española y europea),ni lo quiero pensar.En fin...que los independentistas pueden hacer los que les de la gana,y el resto de los españoles no. Logicus

26/09/2017 Increible.

Yo, con la que está cayendo por culpa de algunos jetas catalanes, tampoco entiendo como se pueden hacer ciertos comentarios tan miserables, a mi lo de hoy me parece perfecto, pensad que en las casas cuarteles y no casas cuarteles les han hecho caceroladas para que no durmieran , manifestaciones en los cuarteles etc...

Algunos vivís en los mundos de Yupi y de mariflowers.

Por cierto el permiso de concentración ha sido el mismo que el del coletas y los nacionalistas chupopteros la semana pasada en la puerta del sol de Madrid Santiago

26/09/2017 Nací en el Mediterráneo.

Vaya tipo de comentarios miserables que se leen, propios de gente que no tiene ni un dedo de frente.



Un golpe de Estado, ruptura total del Estado de Derecho y robo de la soberanía nacional a los Españoles en conjunto, y algunos como este Fernando diciendo bobadas propias de un colegial mal criado. FERNANDO

26/09/2017 PENSABA QUE LA CONCENTRACIÓN ERA CONTRA LOS TRASVASES.

Tanta gente ahí concentrada, piensa uno que para protestar como nos están esquilmando los pantanos.Pero no, es para despedir a los Guardias que van a la División Azul. A Jaime Carnicero no lo verás pancarta en mano defendiendo nuestra provincia contra el robo del Agua, pero si en estas tonterías patrioteras, en primera fila Loren

26/09/2017 ACTOS ILEGALES.

Ministerio de Interior acaba de desautorizar todos estos actos, debido a que no son legales, pues ninguno ha sido previamente comunicad por los cauces legales que dicho Ministerio establece.



Ahora pues, la pregunta es: ¿A toda estas pandas de ´´ciudadanos´´ que han acudido con sus bandera de España a estas concentraciones, les van a multar o les van a perseguir por cometer esta ilegalidad? Porque si es así que tiemblen algunos de los miembros de nuestro Ayto, que están allí........



Pero me atrevería a contestar a mi pregunta, y la respuesta es NO. La ley está para hacerla cumplir ´´solo´´ cuando al Ministerio o gobierno de turno le parece.









Castellano sin más

26/09/2017 Suerte en su trabajo.

Yo tampoco entiendo a qué viene tanta parafernalia con las banderas y la gente despidiéndoles como si se fueran a una guerra. Aunque desde Cataluña estén desbarrando, saltandose la ley, estatuto y constitución, creo que no es lo más adecuado. Se va a Cataluña como han hecho muchos guardias civiles y policías nacionales estas últimas semanas y ya está, en ningún medio salió. Deberíamos estar por encima de todo esto, la ley y la razón nos asiste, pero creo que es una equivocación hacer todo esto Alcarreño residente en Cataluña

26/09/2017 ¡Menos nacionalismo, por favor!.

Es excelente que los efectivos de la Guardia Civil se destinen donde toca, y ahora hacen falta en Cataluña, pero lo de ir a la comandancia con banderas a despedirles es absurdo. No lo comparto. No se van a ninguna misión especial, van simplemente a hacer su trabajo en el territorio nacional, donde les toca. Estáis haciendo el mismo juego nacionalista que desean los separatistas. Les habéis regalado una imagen que estaban deseando recibir. No me gusta y nos hace daño a los que vivimos en Cataluña y somos y queremos seguir siendo españoles. Dicho eso, ¡viva la Guardia Civil! y que haga su trabajo lo mejor posible, en defensa de los intereses de todos los españoles. Paco

26/09/2017 Vaya tropa.

Los que se cagan en toda la Guardia Civil cuando reciben una multa y les despiden con esto si que se lo tienen que mirar zp

26/09/2017 anda ya.

Irán untados de dietas, gastos de desplazamiento y demás...pasta que pagamos todos...ya te digo ...anda ya, problema político mal resuelto, Rajoy vete ya¡¡¡..ah que esta con Trump....adoctrinándose. Alcarreño

26/09/2017 Viva España y viva la Guardia Civil.

Estos que insultan a Serrat y Boadella y aplauden al terrorista Otegui se lo tienen que hacer mirar. Enrique

26/09/2017 Cataluña .

Por un lado entiendo al pueblo catalán, siempreclos henos tenido atravesados y ellos a nosotros.

No nos engañemos, al reto de España tampoco nos interesa que se independicen, segur,ante la mayoría no sepan que el 22 del PIB nacional lo produce Cataluña, motivo más que razonable para que no nos interese que se vayan; es 1/5 parte de tod lo que se produce en el país. Ojo al dato Ciudadano

26/09/2017 Miedo?.

Miedo? Vergüenza?... A mi lo que me da miedo y vergüenza son los que se intentan saltar la legalidad por las bravas, los que asedian a las Fuerzas de Seguridad y destrozan sus vehículos oficiales, los que hacen proselitismo con los niños en los colegios.... Las Fuerzas del Orden están para hacer cumplir las leyes y sólo tienen que temerlas quienes las infringen. A mi me da igual si se quieren ir o no. No creo en ninguna bandera de ningún color como símbolo, pero hay una legalidad que todos debemos cumplir y respetar. Maria

26/09/2017 Referéndum Si.

No me publican el texto entero. Referéndum nacional para que dejen a España en paz los que no quieran estar aqui. Yo un si como una casa, a ver a quien van a hacer chantajes luego Maria

26/09/2017 Referéndum Si.

ç ricardo

26/09/2017 a la atención del subdelegado del gobierno.

esto, quienes lo hemos sufrido lo sabemos, es una concentración no comunicada, y nos ha supuesto y le supone quebraderos de cabeza y multas a quienes eran identificados,.

Ya se que no lo van a ahcer, pero desde la subdelegaciónd e gobierno se debe actuar, identificar a los asistentes y multar.

¿no estamos tan a favor del estado de derecho, y que se cumpla la ley pase lo que pase?

Española

26/09/2017 Vergonzoso no, lo siguiente..

NO TENGO PALABRAS.

¡Qué vergüenza por dios!



Y estoy con Raúl. También siento miedo, bastante. Pedro

26/09/2017 Democratas de mentira.

Espontáneo, ¿y quién te ha dicho que hay que darles todo lo que piden? Es tan simple como si te vas, te vas con todas las consecuencias y si te quedas te quedas con las reglas del juego. Lo de quedarse con condiciones no vale. Así que, por mi que haya referéndum y elijan ellos qué quieren hacer porque yo no soy nadie para decidir por ellos. No se puede retener a nadie contra su voluntad. Raúl

26/09/2017 Entre el miedo y la vergüenza.

Yo no sé si me da más miedo o vergüenza. Espontáneo

26/09/2017 Coñazo de gente.

¿Y si se les da todo lo que piden para ver si se quedan también te daría igual, Pedro? Tu problema, el mío y el de todos es que no vivimos solos sino en sociedad, majete. Pedro

26/09/2017 Lamentable actitud belicista.

Lamentable actitud belicista de algunos, parecen que quieren una guerra civil en Cataluña para recordar viejos tiempos. Muchos de estos odian a los catalanes con toda su alma pero en vez de dejarles ir y no volverles a ver jamás preferirían acabar con ellos y vengarse por no sentirse español.



A mi el tema catalán me da igual, si se van bien y si se quedan también.