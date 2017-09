“SOS. El agua se está acabando”: una campaña de la Junta para ahorrar agua y salvar el río Tajo

Noticias relacionadas Entrepeñas está al 9 por ciento de su capacidad... y sigue bajando La Junta se irá a la Fiscalía con el informe de Greenpeace sobre el trasvase Tajo-Segura El PP de Murcia no lo va a poner fácil: se niega a que haya ninguna restricción en el trasvase En tres años se podría acabar para siempre con el trasvase Tajo-Segura, según Greenpeace Temas relacionados Agua Trasvase Tajo-Segura Agustina García Junta de Comunidades La consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha dado a conocer los pormenores de la campaña 'SOS. El agua se está acabando', a través de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, para alertar sobre la situación del Tajo y concienciar y sensibilizar a través de medios tradicionales, marquesinas, redes sociales y otras plataformas digitales.



"Se trata de utilizar todos los medios necesarios para llegar al máximo de la población, porque la sociedad cambia y esas reivindicaciones hay que adaptarlas a los nuevos tiempos, en los que las redes sociales sirven para interactuar y donde la gente se puede implicar y trasladar su sentir en cuanto al derroche diario de agua", ha dicho la consejera.



Igualmente, según ha informado en nota de prensa la Junta, se va a poner en marcha, en breve plazo, una página web para aglutinar esa opinión pública y sentir popular que dé voz a todos y todas no solo para denunciar, sino también "en la vertiente de proponer iniciativas, coordinar posibles alternativas y, en resumen, en pro de un uso racional del agua", ha manifestado García Élez.



La titular de Fomento del Gobierno regional ha dicho que este método va más allá de la denuncia institucional porque "los ciudadanos tienen sus quejas en el uso diario". "Cuando hablamos de derroche no solo tenemos que pensar que es dejar el grifo abierto y que corra el agua, ya que hay otras acciones cotidianas que ahora nos van a llevar a implicarnos más", ha concluido.



Agustina García Élez ha resumido que la campaña se sustenta sobre tres patas: la denuncia --dando voz a todos los castellano-manchegos y al propio Gobierno--, la concienciación y la inspiración, porque "aunque el agua es un recurso necesario, algo que está asumido en nuestro debate habitual, es fundamental como generador de riqueza, crecimiento, empleo y desarrollo".



"El agua es un recurso necesario, pero que se agota", un mensaje , ha dicho la consejera que los usuarios de la web podrán constatar e interiorizar a través de los vídeos promocionales de la campaña, la interactuación con otras personas y los juegos de concienciación que incluye la página.



AL 9,75% DE SU CAPACIDAD

En otro orden de cosas, ha denunciado que el volumen de agua en los pantanos de cabecera del río Tajo, Entrepeñas y Buendía, a día de hoy es el más bajo de los últimos 22 años con el peor dato, 239 hectómetros cúbicos, un 9,75 por ciento del total. Hace un año había alrededor de 440 hectómetros --200 más--, y un 17,79 por ciento, ocho puntos por encima.



Según ha remarcado, habría que remontarse, según los datos de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), hasta septiembre del año 2006 para encontrar datos similares --240 hectómetros cúbicos-- y hasta julio o noviembre del año 1995 para encontrar que estos embalses estaban por debajo de los 200 hectómetros cúbicos. "Hace diez años, otro ejemplo, había 356,40 hectómetros cúbicos y un porcentaje del 14,41 por ciento", ha dicho.



"Esta frase explica muy bien porque el Gobierno de Castilla-La Mancha tiene que hacer una campaña sobre un recurso muy necesario para el desarrollo de la región y para que seamos conscientes de que esto se puede acabar", ha subrayado la consejera. "Los indicadores no nos dicen que la situación vaya a cambiar este ciclo actual de sequía", ha agregado.



"El Gobierno de García-Page va a seguir levantando la voz y denunciando cada ataque a nuestro agua por parte de otras administraciones, porque aquí estamos para defender nuestros intereses", ha afirmado la consejera, que ha insistido en que Castilla-La Mancha nunca ha sido "insolidaria" con otras regiones para abastecimiento. "Pero no vamos a permitir el desarrollo de otras comunidades a nuestra costa", ha advertido.



UNA QUINTA PARTE MENOS

Por su parte, el director gerente de la Agencia del Agua, Antonio Luengo, ha afirmado que hoy en Castilla-La Mancha hay menos de la quinta parte del agua que podría haber, por lo que ha alabado el valor de esta campaña del Gobierno regional y ha sostenido que hay que llevar al Estado el mensaje de que ese Pacto Nacional del Agua. "El presidente regional, Emiliano García-Page está dispuesto a hablar con cualquier parte, ya no puede pasar porque sigamos exportando un agua que aquí ya no existe".



En el caso del río Tajo, ha dicho que se tienen concebidas en la teoría 1.450 hectómetros cúbicos de aportaciones naturales, aunque el año pasado, "el peor de la serie histórica", sólo fueron 351 hectómetros cúbicos los recibidos, "mientras que por el trasvase se han ido más de 350 hectómetros anualmente", ha señalado Luengo.



El director de la Agencia del Agua ha dicho que en el caso del Júcar "se hace una transferencia de 364 hectómetros cúbicos anuales a Vinalopó, Sagunto o Valencia, entre otros, cuando el almacenamiento a día de hoy es de 349 hectómetros, inferior a lo que está previsto exportar el año 2018".



Sobre el Guadiana, Luengo ha manifestado que cuenta actualmente con solo 74 hectómetros cúbicos de aguas superficiales con destino para muchos usos, por lo que "también tiene déficit hídrico".