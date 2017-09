El Ayuntamiento y la Junta se tiran las buhardillas de Guadalajara a la cabeza

Comentario (máx. 1500 caracteres - no utilizar etiquetas HTML)

Título (obligatorio)

Nombre (obligatorio)

E-mail (obligatorio)

Por favor rellene el siguiente campo con las letras y números que aparecen en la imagen inferior CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Todos los comentarios publicados pueden ser revisados por el equipo de redacción de lacronica.net y podrán ser modificados, entre otros, errores gramaticales y ortográficos. Para el mejor funcionamiento de este servicio, La Crónica de Guadalajara se reserva el derecho de suprimir aquellos comentarios que pueda considerar inadecuados, especialmente los que sean susceptibles de vulnerar la legislación vigente y los que, en su sentido más amplio, entorpezcan su utilización por el resto de los lectores de acuerdo con las normas generales de convivencia.

La Crónica de Guadalajara declina toda responsabilidad respecto al contenido de los comentarios publicados, que es exclusiva de sus autores, y facilitará la identificación mediante IP o con cualquier otro medio técnico a su alcance si así le fuera requerido por la Autoridad competente. MIGUEL

29/09/2017 ¿EN QUE SITUACIÓN SE ENCUENTRA EL EXPEDIENTE?.

Nada hay que recurrir porque nada se ha tramitado por completo. Del primer expediente siguen las alegaciones sin resolverse. Posteriormente hubo otro documento distinto al aprobado inicialmente que de manera oficiosa fue dado a conocer. Del último documento, según dice la Junta, tras recibir la solicitud del Ayuntamiento, hubo un requerimiento (15 de Mayo) al que no se le ha dado respuesta. Si es así, la pelota está en el tejado del Ayuntamiento. VECINA DE GUADA

29/09/2017 TODO ACTO ADMINISTRATIVO ES RECURRIBLE.

Tan fácil como ir a los Tribunales y que ellos resuelvan.

Luego ya veremos a quién se le pone la cara más roja.

De estos temas no tengo ni idea, pero a las Administraciones se les puede recurrir sus actos, de eso ando más puesta

MIGUEL

29/09/2017 TAMBIEN EN DEFENSA DE LA ARQUITECTURA.

No es cierto que el Colegio de Arquitectos haya apoyado ´´unánimemente´´ esta modificación de normas, ni esta ni el anterior intento, y no la ha apoyado porque algunos consideraban que no se sabía lo que realmente se pretendía modificar, por que no se seguía el procedimiento legalmente establecido y no había garantías suficientes, porque se ´´pretendía´´ revitalizar el casco con una modificación que afectaba a toda la ciudad, porque se cambiaban escalas a la hora de ´´justificar´´ que no había incremento de edificabilidad, es decir porque no queda claro el alcance de la modificación y ésta no se ajusta al procedimiento exigible para ello. No se oponían por ´´representar´´ a la oposición al Ayuntamiento, aunque tal vez habría que preguntarse, ¿a quien representa el que hace tal afirmación?, a los arquitectos no, aunque lo sea. A FAVOR DE LA ARQUITECTURA

29/09/2017 NO NOS EQUIVOQUEMOS.

Perdona querido Alarife Inturruptus???

El Colegio de Arquitectos ha sido siempre partidario de la modificación, sin presiones de ningún arquitecto promotor. Eso sí, con la oposición de algunos arquitectos que representan a la oposición del ayuntamiento. No es bueno falsear las cosas ni manipular la información Alarife inturruptus

29/09/2017 TUFILLO DE PROMOCIONES QUE HABRÁ QUE DEMOLER.

Cuando se presentó esta modificación puntual, en pleno periodo vacacional como suele hacerse por el departamento de urbanismo de la ciudad, ya hubo muchas más quejas que no estaban conforme con la forma que se planteaba ni con la generalidad que se presumía incluso para viviendas ya construidas. El propio Colegio se Arquitectos estuvo en contra al principio, aunque luego cedió por las presiones de sus colegiados promotores.

Esto no huele bien. ¿Cuándo podremos los ciudadanos ver algo de ese POM que dice el Vicealcalde que está tan avanzado? Alarife inturruptus

29/09/2017 TUFILLO DE PROMOCIONES QUE HABRÁ QUE DEMOLER.

Cuando se presentó esta modificación puntual, en pleno periodo vacacional como suele hacerse por el departamento de urbanismo de la ciudad, ya hubo muchas más quejas que no estaban conforme con la forma que se planteaba ni con la generalidad que se presumía incluso para viviendas ya construidas. El propio Colegio se Arquitectos estuvo en contra al principio, aunque luego cedió por las presiones de sus colegiados promotores.

Esto no huele bien. ¿Cuándo podremos los ciudadanos ver algo de ese POM que dice el Vicealcalde que está tan avanzado?