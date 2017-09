García Molina se compromete ahora a combatir el terrorismo yihadista como vicepresidente de la Junta

Noticias relacionadas García Molina reconoce lo evidente: faltaban 60.000 euros en su declaración de bienes García Molina carga desde el Palacio de Fuensalida contra el “ABC” El vicepresidente García Molina, de Podemos, no tiene apenas actividad oficial en la Junta García Molina ubica al PSOE fuera del “bloque democrático” por su actitud respecto a Cataluña Temas relacionados García Molina Lorenzo Robisco Podemos PP PSOE Rafael Esteban Cortes de Castilla-La Mancha Terrorismo Yihadismo El vicepresidente segundo, José García Molina, ha anunciado que el Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Vicepresidencia Segunda, va a desarrollar un programa integral que "dé respuesta a la amenaza del extremismo y terrorismo yihadista", y para ello, ha dicho que se han dado pasos "en tres direcciones" que son contactos para crear un foro con actores de la sociedad civil --Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, religiosos o Fuerzas Armadas, entre otros--, "mapeo" de leyes de otros países y regiones y contactos con el mundo académico.



Molina ha comparecido este viernes para dar cuenta en una Comisión de Asuntos Generales de la política a seguir desde la Vicepresidencia Segunda del Ejecutivo autonómico desde ahora y hasta el final de la legislatura.



En dicha comparecencia ha argumentado que, a su juicio, para evitar el terrorismo "la fórmula es la prevención y el conocimiento, redoblar el esfuerzo en el trabajo por la cohesión social y por último potenciar un trabajo sostenido en integrar las diferencias culturales y religiosas".



Sobre este asunto, el vicepresidente segundo ha mantenido que en estas semanas se ha llevado a cabo "un estudio comparativo de textos legales y planes de lucha contra el terrorismo" de países como Bélgica, Francia, Italia o Reino Unido. Además, ha sostenido que se han "sentado las bases" para el asesoramiento de la Comisión Parlamentaria Mixta de Marruecos con la Unión Europea que trabaja, entre otros asuntos, "en seguridad y lucha contra el terrorismo".



Concretamente, dentro de este programa integral se pretende "crear un correcto análisis y elaborar una respuesta adaptada a nuestra realidad". Para ello, ha invitado "a todos los grupos políticos a sumarse al trabajo y a la elaboración de este acuerdo" y, especialmente al Grupo Parlamentario Popular "porque la diferencia ideológica es más palpable, pero en esta cuestión no caben matices".



PROGRAMA 'NOS MERECEMOS LO MEJOR'

De otra parte, el también secretario regional de Podemos ha dado a conocer que la Junta, a través de la Vicepresidencia Segunda, llevará a cabo el programa 'Nos merecemos lo mejor' con el que "poner en valor el talento" de los castellano-manchegos.



Para ello, se confeccionará "un mapa de buenas prácticas" --en políticas sociales-- de modelos de éxito de otras regiones, y de países de la Unión Europea para "estudiarlos y adaptarlos al territorio que los recibe".



En este sentido, ha manifestado que en Castilla-La Mancha "hay mucho talento que se ha tenido que marchar", sin embargo, uno de los objetivos de este programa es "exportar nuestro éxitos y poner en valor las buenas prácticas de esta tierra".



En definitiva, ha dicho, "promocionarnos para sentirnos orgullosos de la región" y "equipararnos a lo mejor que se hace en otras regiones, potenciar sinergias y cooperación".



"MÁS DEMOCRACIA Y TRANSPARENCIA"

Por último, el tercer eje de acción de la política que se pretende llevar a cabo en esta nueva Vicepresidencia es materializar la Ley de Participación Ciudadana porque, según García Molina, "sin participación no hay democracia real y ésta tiene que ser hecha del lado de la gente".



El director general de Participación Ciudadana, José Luis García Gascón, ha sido el encargo de explicar el futuro desarrollo de esta ley para la cual ya se ha realizado "un estudio en profundidad de leyes normativas actuales para que ningún objetivo innovador se quede fuera de esta ley".

Además, ha concluido que se ha realizado un análisis de plataformas de participación virtual de código abierto, porque "ahí es donde se deben sustentar las políticas de participación ciudadana". Casualmente han analizado "las dos mejores del mundo, que una es de Madrid y la otra de Barcelona".



PODEMOS ESPERA ACCIÓN

La diputada de Podemos María Díaz ha fijado la posición de su Grupo Parlamentario esperando que los planes anunciados por García Molina sean una realidad, y no se queden sólo en anuncios.



Ha defendido las teorías de García Molina sobre la promoción de la innovación, la cual considera "indispensable" para el "autogobierno" de los pueblos.



En cuanto a participación, ha celebrado que "por fin se vaya a dar cumplimiento al derecho constitucional de participación ciudadana", ya que es "un deber de los representantes públicos" el promoverlo. "Espero que no sólo se diga, sino que se haga y se practique, y que lo que nos diga la gente tenga vinculación ,si no, nos quedamos sólo en bellos discursos", ha añadido.



Ha dicho estar "convencida" de que toda vez que llegue la propuesta de Ley a las Cortes, todos los grupos parlamentarios van a apoyarla sin oposición. "Me alegra que la gente salga y nos puedan traer lo mejor a la región".



PSOE PIDE A PODEMOS "NO APROPIARSE" DE LAS INNOVACIONES EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA

De su lado, el diputado del PSOE y presidente de su Grupo Parlamentario, Rafael Esteban, ha coincidido con los ponentes con la idea principal de que "los ciudadanos se merecen lo mejor".



Rafael Esteban ha replicado la propuesta de García Molina sobre "paz y convivencia", ha cuestionado al vicepresidente segundo si "dentro de estas propuestas habrá posibilidad de que los resultados de los foros de participación se puedan aplicar a nivel educativo".



Sobre la participación ciudadana, ha mostrado algunas dudas sobre las plataformas de participación de código abierto. "No deja de ser una de las herramientas importantes, pero hay consideraciones difíciles de instrumentar", ha sostenido, preguntando si servirán "sólo para empadronados en la región", ya que de lo contrario "se desvirtuaría la solución".



Esteban, que también es alcalde de Marchamalo, le ha indicado tanto al vicepresidente segundo como al director general que en su pueblo ya son siete años los que se lleva celebrando asambleas abiertas de este tipo, por lo que ha pedido a los miembros de Podemos que no se "apropien" de las innovaciones en este ámbito.



PP CRITICA EL "POPULISMO" DE GARCÍA MOLINA"

El diputado del PP Lorenzo Robisco ha arrancado su turno de palabra lamentando el "populismo" de García Molina con respecto al anuncio de su plan contra el yihadismo.



"Sólo quiere conseguir un titular a costa del terrorismo. Es lo último que me podía imaginar. Está hablando como vicepresidente de Castilla-La Mancha. No habla como un ciudadano normal. Su populismo no tiene fin, y no se lo digo como critica", ha insistido, recalcando que "no tiene ninguna competencia en esta materia".



Ha subrayado que con esta propuesta "usurpa las funciones" de otras autoridades sobre un tema que además "atañe a todo el mundo". "¿En nombre de quién va a hablar usted sobre este tema?", ha preguntado el parlamentario 'popular', quien ha tachado la propuesta de "demagogia" con la "única intención de tratar de tapar otros titulares más tristes" que han afectado a Podemos esta semana.