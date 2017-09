La Plaza Mayor de Guadalajara se llena de banderas españolas

Comentario (máx. 1500 caracteres - no utilizar etiquetas HTML)

Título (obligatorio)

Nombre (obligatorio)

E-mail (obligatorio)

Por favor rellene el siguiente campo con las letras y números que aparecen en la imagen inferior CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Todos los comentarios publicados pueden ser revisados por el equipo de redacción de lacronica.net y podrán ser modificados, entre otros, errores gramaticales y ortográficos. Para el mejor funcionamiento de este servicio, La Crónica de Guadalajara se reserva el derecho de suprimir aquellos comentarios que pueda considerar inadecuados, especialmente los que sean susceptibles de vulnerar la legislación vigente y los que, en su sentido más amplio, entorpezcan su utilización por el resto de los lectores de acuerdo con las normas generales de convivencia.

La Crónica de Guadalajara declina toda responsabilidad respecto al contenido de los comentarios publicados, que es exclusiva de sus autores, y facilitará la identificación mediante IP o con cualquier otro medio técnico a su alcance si así le fuera requerido por la Autoridad competente. Ramón López

01/10/2017 Yo pensaba que protestaban por el trasvase..

Yo pensaba que esa gente tan patriota se concentraba para defender su tierra contra los trasvases injustos que nos están dejando secos... Hoy mismo han vuelto a trasvasar agua a Murcia. También de eso tendrá la culpa Puigdemont. Román

30/09/2017 Tristeza.

El Partido Popular no puede dar lecciones de moral a nadie después del latrocinio continuo al que nos ha sometido (y somete). En mi opinión, estas actividades lo único que hacen es agravar el clima de confrontación y creo que lo que se necesita en estos momentos es todo lo contrario, cautela, sensatez y mano izquierda, que no se debe de confundir con ceder ante un chantaje, si no en mantener una actitud dialogante que permita llegar a un acuerdo. Esta claro que ni unos ni otros están por la labor. DEVOX

30/09/2017 Panda de gallinas.

El Partido Popular tenía el deber moral de apoyar estas manifestaciones y no lo ha hecho. Peor aún, muchos de sus dirigentes deseaban ir y no ha ido ninguno por miedo a que les pusiesen una cruz. Para que les sigáis votando Procesionario

30/09/2017 Quien es Luis Garcia.

Ah, el que se cuela a las recepciones con el rey y se hace una foto, el que con todo a su favor perdió la pedanía de Iriepal. Buena representación del PP, todos escondidos menos este individuo