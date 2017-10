Poco que decir

Temas relacionados Opinión



"La verdad de ninguna cosa tiene vergüenza sino de estar escondida" (Lope de Vega)







Los hay que cuando se asustan, hablan. Lo frecuente en los humanos individualmente contados se convierte en norma universal cuando se trata de sociedades. Es una forma, inútil e infantil, de defenderse de su propio miedo.



En estos días, en estas horas amargas, en España hay muchos que hablan sin parar para no decir nada. Sobre todo, como es el caso de políticos y periodistas, cuando se creen obligados a intentar cambiar con palabras la realidad en lugar de mirarla de frente para asumirla, entenderla y transformarla.



¿Qué es la proporcionalidad? ¿Qué es el diálogo? ¿Qué es la ley? ¿Qué es España? ¿Qué es Cataluña?



Si hemos mirado hemos visto, aquí y allí, egoismo, odio, cargas policiales, jugadores de ventaja, tópicos, ignorancia, miedo, malicia...



... y a Piqué llorando



... y a Rufián díctándonos lecciones de ética



... y a Rajoy buscando quien le arrope



... y a casi todos, mintiendo



... y a los demás, sufriendo



Ser catalán o español, a estas alturas del telediario, no es que no sea un orgullo, es que resulta un sarcasmo.



Y mientras, la verdad se ha escondido en alguna esquina, avergonzada.