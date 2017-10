Montepino saca pecho con sus naves de Cabanillas

Noticias relacionadas Más almacenes para Cabanillas: 10 hectáreas de naves levantará Montepino en su plataforma logística Menos trabas legales para los almacenes de logística en Cabanillas: serán tan grandes como quieran Dentro de un año habrá latas de bebidas “Made in Cabanillas” Temas relacionados Economía Cabanillas del Campo



Los almacenes construidos y arrendados por Montepino en Cabanillas del Campo, que ocupan buena parte del polígono industrial SI-20, junto a la carretera N-320, son los únicos de España que han obtenido cuatro certificados energéticos, los LEED Gold.



La plataforma logística comercializada por Montepino (empresa adquirida meses atrás por la socimi Merlin Properties) está ocupada por algunos de los mayores proveedores globales de servicios de transporte y logística, como es el caso de Luis Simões, XPO o Logista. Cuenta con mas de 240.000 metros cuadrados.



El certificado LEED -Leadership in Energy & Environmental Design- es un sistema de certificación de edificios sostenibles, impulsado y desarrollado por el Consejo de la Construcción Verde de los Estados Unidos (US Green Building Council). La certificación, de uso voluntario, tiene como objetivo avanzar en la utilización de estrategias que permitan una mejora global en el impacto medioambiental de la industria de la construcción. "Analiza las etapas de diseño, construcción y operación, a las que otorga una puntuación en función del cumplimiento de los criterios estipulados", según han aclarado fuentes próximas a la empresa..



El primer LEED Gold lo obtuvo el edificio de más de 38.000 metros cuadrados que ocupa la empresa Logista. El segundo, el edificio que alberga en sus más 49.000 metros cuadrados el centro operativo de la compañía Luis Simões en España. El tercero ha ido a parar a otro de los edificios del que también hace uso Luis Simões, que ocupa cerca de 32.000 metros cuadrados de parcela. El último en haberlo conseguido ha sido el que tiene a la compañía XPO como inquilino y que cuenta con 69.800 metros cuadrados de parcela.