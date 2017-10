En el charco de Entrepeñas ya no hay agua para actividades náuticas deportivas

Temas relacionados Deportes Agua Trasvase Tajo-Segura Sacedón La Federación de Vela de Castilla-La Mancha ha suspendido su actividad deportiva en el embalse de Entrepeñas “debido a la falta de agua, motivada por el Trasvase”. De este modo, no se realizarán las regatas correspondientes a los Campeonatos Territoriales que quedaban pendientes en esta temporada.



La Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía recibió "con tristeza" la noticia por boca de la propia Federación a través de su presidenta, Concepción Valledor Jiménez.



“En la actualidad, el embalse se encuentra al nueve por ciento de su capacidad, siendo imposible no solo la actividad náutica, sino cualquier tipo de actividad deportiva, rural, o de esparcimiento, dado que el embalse se ha convertido en un enorme desierto”, explica el comunicado, que remarca que esta falta de agua viene motivada por el Trasvase Tajo-Segura.



“Es una muestra más de cómo esta aberración, injusta e insolidaria, afecta a la economía de una región en beneficio de otra, sin importarle las consecuencias económicas, sociales y medioambientales que destruyen a la agotada cuenca cedente”, lamenta el presidente de los ribereños, Francisco Pérez Torrecilla, también alcalde de Sacedón.



“Se constata algo evidente, han convertido un embalse en un desierto, provocando una sequía no natural, sino generada de forma artificial por el constante saqueo de Entrepeñas y Buendía”, añade.