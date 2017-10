Podemos de Castilla-La Mancha pide diálogo sobre Cataluña y que “la gente” decida

Noticias relacionadas García Molina se compromete ahora a combatir el terrorismo yihadista como vicepresidente de la Junta Temas relacionados Podemos Podemos Castilla-La Mancha ha apostado este lunes por "diálogo, diálogo y diálogo" ante lo acontecido este domingo en Cataluña, ha afirmado que con Mariano Rajoy en la Presidencia del Gobierno "no hay solución" y se ha desmarcado de las críticas recibidas en los últimos días por el PP de la región, asegurando que su formación política no defiende la independencia de Cataluña, sino "un proceso con garantías en el que la gente pueda decidir".



En rueda de prensa, la diputada regional de Podemos y secretaria de Organización del partido, María Díaz, ha indicado que lo ocurrido le genera "mucha tristeza" y que se trató de "un día negro para la democracia". "Estamos muy preocupados y nadie entendió lo que sucedió ayer", ha dicho.

"Es totalmente incomprensible e incluso una verdadera tragedia social y política", ha manifestado, para agregar que España no puede dar esa imagen al mundo y que se trata de "una visión" que a Podemos de Castilla-La Mancha le produce "mucha tristeza".



Según ha señalado, Podemos ya venía diciendo desde "hace mucho tiempo" que la solución pasaba por el diálogo y por situaciones pactadas y acordadas. "Nosotros lo hemos practicado y lo hemos venido llevando a cabo", ha señalado.

En este sentido, ha recordado desde Podemos Castilla-La Mancha han ido a dialogar con aquellos con los que no piensan de la misma manera, así como con otros partidos con los que se han reunido para establecer un marco y una mesa de diálogo.



Incluso, ha manifestado la dirigente de Podemos, la formación morada le ha propuesto al PP de Castilla-La Mancha un debate público para hablar sobre los problemas de cohesión del país y sobre el que ha lamentado que no ha recibido respuesta.



"Estamos convencidos de que la política es el arte de la negociación y el diálogo y que en un momento como este no se puede seguir por la vía del conflicto ni por una parte ni por otra. Hay que buscar soluciones y establecer diálogos si hace falta hasta la extenuación", ha argumentado.



Para la diputada regional de Podemos, si hay algo claro en democracia es que el diálogo nunca puede estar cerrado, por eso ha dicho que su formación tiene que claro que con Rajoy en el Gobierno "lo de Cataluña no tiene solución.