Un juez ordena devolver 200 euros a un conductor multado por el radar de la R-2

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 18 de Madrid ha dictado una sentencia en la que reduce la multa y anula la pérdida de puntos de carné a un conductor, al considerar que la DGT no aplicó el margen de error (establecido por la ley) en uno de los radares que detectó a este conductor y que se encuentra en la provincia de Guadalajara.



Los radares de la Dirección General de Tráfico captaron a esta persona circulando a 152 kilómetros por hora en la R-2, a la altura del kilómetro 48, en la provincia de Guadalajara, por lo que se le impuso una sanción de 300 euros y la pérdida de dos puntos de carné.



Sin embargo, el tribunal madrileño, que ha estimado el recurso planteado por el conductor a la resolución de la Jefatura Provincial de Tráfico de Guadalajara, de 30 de junio de 2016, ha reducido la multa a 100 euros y ha anulado la pérdida de puntos.



Según recoge la sentencia, "si se aplicase el margen de error del cinemómetro utilizado, cifrado en un 5% al tratarse de un dispositivo fijo, la velocidad imputada sería de 144,40 kilómetros por hora, por lo que la cuantía de la sanción se reduciría a cien euros".



Según informa la asesoría jurídica que ha llevado el caso, para su resolución el tribunal madrileño ha aplicado una doctrina jurisprudencial anterior fijada en una sentencia de 2015 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en la que se establecía que la velocidad que aparecía en un radar no era la real porque suponía que "no existe una programación de los aparatos para que ya lleven inserto en sus cálculos tales márgenes cuando se les permite funcionar con ellos", o que en caso de que así fuera, "esa corrección no consta".



"La consecuencia debe ser, pues, que si a esa velocidad de la pantalla no se le ha detraído el margen de error tolerable, el interesado y en este caso el Tribunal debe hacerlo por permitírselo la norma", añade el texto que recoge la actual sentencia.