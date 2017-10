Se da por finalizado el Plan de Carreteras de la Diputación en la zona de Sigüenza

Temas relacionados Latre Guadalajara (Provincia) El presidente de la Diputación de Guadalajara, José Manuel Latre, ha visitado en la mañana del martes las obras de la carretera GU-145 a su paso por la localidad de Romanillos de Atienza donde se está actuando en 5,6 kilómetros para cuyo arreglo se invierte casi 600.000 euros.



Las actuaciones que se están llevando a cabo son limpieza y excavaciones de cunetas, saneo de blandones, excavación para ensancharla, limpieza de obras de drenaje, capa de aglomerado asfáltico y reposición de la señalización.



Así lo ha explicado el presidente sobre el terreno incidiendo sobre todo en un tramo de algo más de un kilómetro (1.020 metros) donde se está rematando una variante por el municipio de Romanillos de Atienza debido a que los vehículos de gran longitud no pueden circular por el núcleo urbano.



El trazado se corresponde en su mayor parte con el de un camino agrícola existente, donde se ha construido una nueva plataforma con zahorra y pedraplén y extendido una capa de aglomerado asfáltico de cinco centímetros, además de señalizar la carretera.



Las obras de mejora en el otro tramo, de 4,6 kilómetros, consisten en el ensanche de la carretera actual entre Bañuelos y Miedes de Atienza desde unos 3,50 metros de ancho actuales hasta los 5,50 metros. Aquí se ha realizado la excavación y relleno con pedraplén de la zona de ampliación, el saneo de las zonas deformadas, la limpieza y mejora del sistema de drenaje y el extendido de una capa de cinco centímetros de aglomerado asfáltico. También se ha procedido a la renovación de la señalización de la carretera.



El máximo responsable de la Diputación ha afirmado que “se trata de una obra de mejora que no estaba incluida inicialmente en el Plan de Carreteras que está a punto de finalizar, pero que al igual que otras que hemos llevado a cabo, se consideró necesaria para hacer más fácil la vida a los vecinos de Romanillos, de los pueblos de alrededor y a todo aquel que tenga que hacer uso de esta vía muy próxima ya a la provincia de Soria”. “En este caso estamos actuando en la zona de la Sierra Norte y esta es una forma, como hemos dicho siempre, de cumplir con un Plan que nos ha permitido arreglar unos 1.200 kilómetros, y que contribuye a dinamizar la zona manteniendo los accesos en buen estado”, ha finalizado.



Durante la visita ha estado presente el vicepresidente tercero y diputado delegado de Obras e Infraestructuras, José Ángel Parra.



También han visitado las obras el alcalde de Romanillos de Atienza, Juan Benito, el teniente de alcalde Félix Olmedillas, el alcalde de Miedes de Atienza, Francisco Andrés y el diputado de Turismo y teniente alcalde de Atienza, Jesús Parra.



Ambos alcaldes han agradecido al presidente y a la Diputación su implicación y sensibilidad por esta zona y por dar respuesta a esta importante demanda para los vecinos. “Teníamos un problema para que pasaran por el pueblo todo tipo de vehículos grandes como autobuses o camiones por una curva que hay pegada a la iglesia y que tiene más de 90 grados; y con esta variante el problema que tenía el pueblo se va a quedar resuelto”, ha dicho el alcalde Romanillos, al que se ha sumado el de Miedes: “ya llevábamos tiempo reclamándolo y al final ha llegado”, ha apuntado satisfecho.



El diputado de Obras, José Ángel Parra, ha añadido que “con esta carretera se va a dar por finalizado el Plan de Carreteras en la zona de Sigüenza y quedaría otra –la carretera de Tortonda- en la zona de Molina”. No obstante, “la Diputación seguirá mejorando las carreteras de nuestra provincia”, ha dicho Parra.