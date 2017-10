Cómo andar sin mojarte los pies en mitad de un embalse

Al oficio de paseante siempre le pueden aguardar gloriosos momentos. Por ejemplo, el Cristo de Nazaret anduvo sobre las aguas, en uno de sus más célebres milagros, hace casi 2.000 años. Los demás mortales hemos tenido que esperar veintiún siglos para poder caminar por dentro de un embalse sin mojarnos los pies.



La fotografía que ilustra estás breves líneas no dejan margen para las dudas ni para las interpretaciones: Entrepeñas está seco. Y a la teta reseca que es la cabecera del Tajo no dejan de ordeñarla. O sea, lo normal por estos pagos aunque sea perfectamente descriptible lo anormal de la situación.



No hace falta vivir en uno de los pueblos ribereños para cabrearse ante esa imagen y ante esta injusticia. Ni siquiera se hace necesario darle más vueltas al asunto: sólo es preciso que los ladrones dejen de robar, que los políticos dejen de mirar para otro sitio y que la cordura vuelva a este inmenso barbecho que un día fue embalse y hoy es un puro/puto desierto de agravios y cieno.