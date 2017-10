Los ribereños, entre la indignación y la incredulidad tras el último trasvase “privado” al Levante

Temas relacionados Agua Trasvase Tajo-Segura La Asociación de Municipios Ribereños en Entrepeñas y Buendía ha mostrado su indignación debido a que los embalses han bajado ya del 10 por ciento de agua almacenada y se sigue trasvasando, al tiempo que se preguntan para qué ha servido que se elevara el mínimo no trasvasable hasta los 400 hectómetros, "máxime cuando este mismo fin de semana se aprobó un nuevo trasvase mal camuflado".



"De lo que sí estamos seguros es que el infecto Memorándum del Trasvase Tajo-Segura ha servido para trasvasar, de forma impune, todo lo que había por encima de los 400 hectómetros, sin importar las graves consecuencias que todos sabíamos que tendría y que ahora estamos sufriendo", ha informado en nota de prensa.



También han mostrado su malestar al saber, tras la visita de la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina a Guadalajara, "que en cuanto alcancemos de nuevo esta ridícula cantidad se continuará con el saqueo hasta vaciar de nuevo los embalses".



"Y ahora también sabemos que nunca jamás recuperaremos los embalses, el río o la vida de nuestros pueblos mientras exista este Trasvase injusto e insolidario con la cuenca cedente", ha manifestado el presidente de la Asociación, Francisco Pérez, quien ha añadido que con 77,27 y 157,20 hectómetros respectivamente, los embalses de Entrepeñas y Buendía no llegan al 10 por ciento de su capacidad; "cifra que puede estar bastante alejada de la realidad a tenor de los lodos acumulados durante décadas y décadas de embalse".



La Asociación no entiende para qué sirve un Memorándum que, "lejos de protegernos, nos ha llevado a un descenso brutal del nivel de nuestras aguas y una situación crítica, con pueblos enteros abasteciéndose con cisternas para consumo humano mientras ven como el agua se escapa por las tuberías camino de otra comunidad".



"Desde que el infame Memorándum comenzó a gestionar el trasvase Tajo-Segura, se han sustraído de Entrepeñas y Buendía la nada despreciable cantidad de 1.829 hectómetros; es decir, que si no existiera el trasvase, ahora mismo los embalses de cabecera podrían almacenar 2.077 hectómetros, el 74% de su capacidad. ¿Es o no es un saqueo lo que se está haciendo con el Tajo y los embalses de Entrepeñas y Buendía?", se ha preguntado.