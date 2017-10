Nuevo concierto rock en Cabanillas, de nuevo en sábado y de nuevo en el Centro Joven

Pasarán por el escenario once grupos locales y de la zona, a beneficio de los refugiados sirios

Este sábado 7 de octubre, desde las 19 horas, los bajos del Centro Joven Municipal de Cabanillas acogen la celebración de la segunda edición de Underground On The Ground II, un festival rock de grupos locales y de la comarca que organiza la Asociación Juvenil Aliño.



Se trata de un evento solidario, en el que se recaudarán productos de primera necesidad para organizaciones de ayuda a refugiados de la guerra siria, en concreto se trabajará con la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio (AAPS). Habrá un punto para donar material, y la organización solicita a los asistentes la entrega de latas de comida preparada (sin cerdo), mantas, sacos de dormir, material escolar, material sanitario, productos de higiene personal, pañales y juguetes.



Los grupos participantes en cartel son un total 11. De Cabanillas del Campo actuarán Sadistic; Serán Cenizas y La Venganza de lxs Hermanxs Cabanillas. Además, llegados de otras localidades estarán Breaking Band Ska (Madrid); Combustión (Madrid); The Rubber Cocks (Alcalá de Henares); Lxs Desperdizios (Brihuega); Davizioso (Guadalajara); La Madre de Aznar Ya Tenía Bigote (Alcalá de Henares); Siempre Alerta (Madrid); Macías Pajas (Alcalá de Henares).