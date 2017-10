Follón en las Cortes, con Guarinos como protagonista y con Cataluña como excusa

Noticias relacionadas Orlena de Miguel pide la aplicación del artículo 155 de la Constitución a Cataluña Temas relacionados David Llorente Guarinos Podemos PP PSOE Cortes de Castilla-La Mancha España La presidenta del Grupo Parlamentario Popular, Ana Guarinos, que no había usado su turno para hablar del tema del debate que su grupo había propuesto sino para acusar al Gobierno de Castilla-La Mancha de gobernar con "independentistas golpistas", ha sido expulsada del salón de plenos tras ser apercibida en tres ocasiones por el presidente d ella Cámara regional, Jesús Fernández Vaquero, tal y como establece el Reglamento de las Cortes.



Ante la petición de Fernández Vaquero de que se ciñera a la cuestión que se estaba debatiendo --la del déficit-- Guarinos le ha pedido que no "coarte su libertad de expresión". "No estoy ofendiendo a nadie. No me voy a bajar de la tribuna sin decir que el PP apoya a la sociedad civil catalana pacífica, a los jueces y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha terminado en tono airado Guarinos, ante los aplausos de sus compañeros, que también se han ausentado del debate, tras su expulsión.



CRÍTICAS AL COMPORTAMIENTO DEL PP

Tras el proceder de los diputados 'populares', Llorente, en su turno de réplica, ha lamentado su falta de respeto del PP a las normas y a las Cortes de Castilla-La Mancha, tratando de usar un debate que ellos han propuesto para hablar de otras cuestiones y "agitar el ambiente y añadir leña al fuego".



De igual modo, la portavoz socialista, luego de defender que el Gobierno regional está en la defensa de las leyes y de la democracia, ha pedido a sus compañeros 'populares' que no se "conviertan en un problema para los ciudadanos, que ven que no somos capaces de resolver problemas". "No generemos más preocupación", ha pedido.



También el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha lamentado la actuación del PP, que "ha usado de forma torticera el debate para hablar de otras cuestiones".



Tras abandonar el salón de plenos, para acudir a la sala de prensa a dar una rueda de prensa, los diputados 'populares' han regresado para votar la resolución que han presentado, y por la que instaban, entre otras cuestiones, a rebajar la presión fiscal de los castellano-manchegos, siendo rechazada con los votos de PSOE y Podemos.



LA ACTUACIÓN DEL PRESIDENTE, "VERGONZOSA"

La presidenta de los parlamentarios 'populares' ha comparecido acompañada de sus compañeros en la sala de prensa de las Cortes, mientras continuaba el debate, para tildar de "vergonzoso" que Fernández Vaquero le haya reiterado la palabra por manifestar su apoyo a la "sociedad catalana" y a los derechos y libertades democráticas.



"En este momento nos merecemos un respeto", ha manifestado Guarinos, que ha acusado al presidente regional, Emiliano García-Page de estar más cerca del "independentismo y de los golpistas" que de la Constitución y de los moderados, por seguir manteniendo a miembros de Podemos en el Gobierno.



Al término del debate, ha sido la portavoz de los parlamentarios socialistas, la que ha comparecido en rueda de prensa para lamentar que cada vez que la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, "pisa Toledo, menos mal que es poco, el PP se enciende y origina mucha tensión con cualquier excusa en las Cortes".



"El día que viene a Toledo sabemos que tenemos garantizado el espectáculo mediático", ha dicho Fernández, que ha asegurado sentir "tristeza" de que ante "el problema más grande de democracia española, tras el Golpe de Estado, lo único que quieran los 'populares' es generar tensión enardecer pasiones y no buscar soluciones".



La diputada ciudadrealeña, que ha denunciado que el PP, con su "teatro, no parece el partido de gobierno que es, sino un partido residual, que a veces se parece a la CUP y es muy lamentable", le ha pedido que "vuelva a su cauce" y deje de usar el asunto catalán para atacar al Gobierno de Castilla-La Mancha, "buscando solo rédito electoral".



Por último, ha querido "romper una lanza a favor de los jueces, fiscales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya actuación ha sido vía mandato del ministro Interior, Juan Ignacio Zoido, al que habría que pedir responsabilidades, en caso de tener que hacerlo".