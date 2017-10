La castañera ha venido demasiado pronto a la Calle Mayor de Guadalajara

Temas relacionados Guadalajara No hace más que unos días que ha cerrado (para siempre) la heladería que había abierto junto a la Plaza Mayor y ya está con las brasas a punto la castañera de la Calle Mayor, junto a la Plaza de Santo Domingo. Ni uno ni otro negocio han tenido en cuenta el tiempo tan caluroso de estos primeros días de octubre... ni que la situación puede mantenerse incluso hasta mediados de mes.



El actual episodio de altas temperaturas, que está llevando los termómetros hasta valores 11 grados centígrados por encima de lo que correspondería a la primera semana de octubre, seguirá al menos hasta mediados de este mes, un periodo en el que apenas se atisban precipitaciones significativas, según ha explicado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).



Este episodio se debe al anticiclón situado al oeste de las Islas Británicas que ante la escasa circulación de aire, se mueve muy despacio. En este momento, este anticiclón afecta a Reino Unido, Francia y España y aunque abandonará pronto los otros dos países vecinos, seguirá afectando a España "prácticamente toda la próxima semana que viene, hasta mediados de octubre". No obstante, un frente rozará el norte de la Penísula y se colará por Cataluña, donde dejará precipitaciones el domingo.



La portavoz ha precisado que estos días, la anomalía de temperaturas máximas es de entre 7 a 11 grados centígrados en Extremadura, casi todo Castilla y León salvo las zonas montañosas del norte y noreste, el oeste de Castilla-La Mancha y el norte de Córdoba.



En Galicia, los montes del Sistema Cantábrico, Vizcaya, Álava, Navarra, Aragón, Lérida y este de Castilla-La Mancha y este de Extremadura las anomalías positivas son de entre 4 y 7 grados por encima de lo habitual mientras que en el resto de las zonas serán de entre 0,5 y 1 grados centígrados más de lo habitual para estas fechas. Respecto a las mínimas, ha dicho que también están siendo muy cálidas, pero no tanto como las máximas.



De hecho, ha dicho que este miércoles se han producido récords de precipitaciones en varios observatorios de la mitad oeste. Se trata de Ponferrada (31,9ºC), Zamora (30,8ºC), Salamanca aeropuerto (31,5), Salamanca (32,1ºC), Badajoz-aeropuerto (34,6ºC), Getafe (31ºC), Madrid (28,8ºC).



"Parece que este fin de semana se producirá una bajada generalizada de las temperaturas, aunque seguirán siendo bastante altas para esta época del año y de nuevo se recuperarán la próxima semana", ha añadido.



Por ejemplo, ha dicho que Madrid tendrá una máxima de 26,5ºC el domingo y 27,1ºC el lunes; Salamanca, este jueves 32,1ºC, el viernes, 26ºC, sábado 24,8ºC y el domingo volverán a subir hasta recuperar a finales de la semana los 27 o 28ºC.



En Orense oscilarán de los 32,9ºC previstos este jueves, a los 31,3ºC del viernes; a 31,3ºC el sábado; 30,8ºC el domingo y 28,7ºC el lunes, mientras que Ciudad Real tendrá desde este jueves hasta el sábado 30,5ºC y bajará a 28ºc el domingo y en ese entorno seguirá hasta finales de la semana.



Mientras, en Sevilla llegarán el fin de semana a unos 35ºC y permanecerán toda la semana próxima entre los 32 y los 34ºC. En San Sebastián el mercurio no llegará tan alto de modo que este viernes se esperan 19ºC, el sábado 18ºC, el domingo 20ºC y el lunes 21ºC. En Barcelona se prevén 26,6ºC este jueves, 24ºC el viernes, 21ºC el sábado, 23ºC el domingo y entre 22 y 24ºC el resto de la semana.



En cuanto a las precipitaciones, Casals ha explicado que no se esperan precipitaciones importantes, aunque este viernes pueden registrarse lluvias en el norte y en el este de Cataluña y Baleares que el sábado afectarían a Levante y el domingo la probabilidad de que llueva es "bastante baja en esas zonas".



"A partir del lunes y en adelante, al menos hasta la próxima semana siguen sin atisbarse precipitaciones significativas", ha concluido.