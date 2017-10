Habrá casi 1.200 plazas nuevas en las bolsas de interinidades para Secundaria y FP

Temas relacionados Educación Felpeto Oposiciones La Consejería de Educación, Cultura y Deportes convoca procedimiento de selección, mediante el sistema de concurso, para ampliar las bolsas de trabajo del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, en 590, y del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, en 591, en determinadas especialidades. La ampliación de ambas bolsas suman 1.181 plazas.



El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica este viernes una Resolución, en la que se indica que el objeto de este procedimiento es nombrar personal funcionario interino docente "cuando existan razones de urgencia o necesidad que justifiquen la cobertura de plazas que no sea posible proveer con funcionarios de carrera y no existan aspirantes suficientes en las bolsas de trabajo".



Según indica el departamento que dirige Ángel Felpeto, "teniendo en cuenta que hay bolsas de trabajo de determinadas especialidades que están muy próximas a agotarse, se considera necesario convocar proceso selectivo para la ampliación de las bolsas de trabajo de aspirantes a interinidades en dichas especialidades, con el fin de garantizar la adecuada prestación del servicio público educativo mediante la cobertura urgente y con carácter temporal, de las vacantes o sustituciones que pudieran producirse en las mencionadas especialidades".



Así, se amplía la bolsa para el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria (590), en las especialidades de Griego, Latín, Economía, Sistemas Electrotécnicos y Automáticos, Inglés, Asesoría y Procedimientos de Imagen Personal, Música, Lengua Castellana y Literatura, Geografía e Historia, Formación y Orientación Laboral y Dibujo.

Así las cosas, también se amplia para el Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional (591), en Procedimientos Sanitarios y Asistenciales y Procesos de Gestión Administrativa.



El plazo de presentación de solicitudes será de tres días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, y la solicitud de participación se formalizará electrónicamente, a través del Portal de Educación, a la que podrá accederse asimismo a través de la Sede Electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha



Más de 2.000 plazas de interinos

La viceconsejera de Educación, María Dolores López Sanz, ha explicado este mismo viernes, en la Comisión de Educación de las Cortes de Castilla-La Mancha, que con esta convocatoria son ya 2.051 plazas de interinos cubiertas en lo que va de curso, con un total de cinco convocatorias de este tipo.



En este punto, ha dicho que si el Gobierno autonómico hubiera hecho caso a un Real Decreto del Gobierno nacional, sólo podría haber convocado cerca de 700 al no haber podido convocar más de dos procesos de este estilo.

Además, ha avanzado que habrá una nueva adjudicación el próximo viernes 20 de octubre, al tiempo que el día 11 de este mes, miércoles, se adjudicarán plazas de especialidades sin bolsa de interinos a través de bolsas afines con lista propia.