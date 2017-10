Page marca límites al diálogo sobre Cataluña: “Fuera de las instituciones, no es posible”

Temas relacionados García-Page España El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha vuelto a mostrar su apoyo a las instituciones del Estado, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a la Guardia Civil y al Jefe del Estado, ha advertido de que "fuera de la democracia no hay diálogo posible".



El titular del Ejecutivo autonómico ha realizado estas manifestaciones en Toledo antes de proceder a la inauguración de la XXXVII edición de la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha, marco que ha usado para hilar el tema de la artesanía como "seña de identidad de un pueblo" con los acontecimientos que estos días se están dando en el país tras la celebración del referéndum catalán.



Luego de precisar que la "autonomía no puede ser un privilegio", ha dicho que aun siendo partidario de "profundizar en la democracia hablando lo más posible, fuera de la democracia no hay diálogo posible".



"Todo el diálogo posible, pero dentro de las instituciones", ha insistido García-Page, que también ha aprovechado este acto para referirse al mensaje que el jefe del Estado lanzó a la nación el pasado martes, una intervención "valiente y decidida" de la que se "congratula".



"Soy optimista. Las cosas tienen que ir bien porque la alternativa es imposible. Un caos y un precipicio", ha advertido García-Page, que, de igual modo, ha pedido "desterrar el odio entre unos ciudadanos y otros", sobre todo el que pueda surgir en futuras generaciones y, ante todo, "salvaguardar el cariño entre todos los españoles".



"Si alguien quiere poner precio a sus sentimiento o pensar que tiene más capacidad de sentir se equivoca. No hay que poner precio porque los españoles en su conjunto estamos decididos a mantener nuestros derechos dentro de la Constitución, que fue votada por españoles", ha recordado.

Dicho esto y tras hablar del "derecho a circular por todo el territorio, a ponerse malo y ser atendido en Barcelona", ha aludido también al derecho que "brillantemente" están defendiendo el conjunto de las fuerzas constitucionales en España y ha reivindicado el derecho a decidir. "Sobre todo a que no decidan por mi", ha agregado.



Así las cosas, y después de "congratularse del futuro optimista del país", ha reivindicado la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha "como la mejor de España". "Y el año que viene tiene que ser la mejor de la misma España", ha terminado diciendo el presidente regional, lo que ha arrancado una ovación de los numerosos asistentes a la inauguración.