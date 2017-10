Un centenar de personas piden diálogo para Cataluña desde la Plaza Mayor de Guadalajara

Comentario (máx. 1500 caracteres - no utilizar etiquetas HTML)

07/10/2017 La pescadilla que se muerde la cola.

Diálogo con un independentista: O se hace lo que el independentista quiere o se acabó el diálogo, jejejeje, ese es el único diálogo!!!!! Castellano sin más

07/10/2017 ¿Negociar qué?.

¿Hablar con golpistas que más tarde o temprano tendrán que pasar con los juzgados?

Han habido muchas reuniones Rajoy/Mas/Puigdemont desde 2012 y como no había ninguna predisposición desde los presidentes catalanes a llegar a algún acuerdo...pues no se llegó. Ahora si pide diálogo cuando Cataluña está rota y enfrentada al resto de España.

perico el mudo

07/10/2017 blabla blablabla.

Palabras huecas



Hablamos: bla bla bla...



Pues parece que despues de hablar los golpistas siguen con su golpe Español

07/10/2017 Falacias baratas.

¿Blancos? Yo diría que son una mezcla de rojo y morado, pero como les da vergüenza y saben que ya no cuela y no pueden disimular, se disfrazan. Me quedo con lo que dijo Alfonso Guerra: ´´con los golpistas no se habla´´... lo demás es ´´buenismo´´ barato y película de bajo coste. ¿Saben Vds. quien ha sido destacada manifestante de los de blanco en Barcelona? Pues la ilustrada y preparada Ada Colau; con esta presencia está todo dicho. Tiene bemoles que una tía que ha votado en un referendum ilegal venga ahora a darnos lecciones de convivencia y diálogo. !A otro perro con ese hueso! Somos buenos pero no tontos, ya está bien. Topete

07/10/2017 !,Que arte!.

!Que arte,Dios,que arte¡ tenía el comunicador del acto.Una de dos o no veía bien en el teléfono móvil o da de sí lo que el acto.Son los mismos de siempre.Sin ellos no habría paz en el mundo.Son la flor y nata.Por eso van de blanco.No son ni rojos ni gualdas.Son blancos.¡qué cosas hay que ver¡ tirso

07/10/2017 A ver si os enterais que Puidemon es el que ha puesto la frontera.

El puigdemon y su tropa anticapitalista se han saltado la Constitución Española y estos piden dialogar, o son tontos o son unos interesados. Tontos porque encima su asociación se llama ´´rompiendo fronteras´´ joder pues si resulta que los independentistas catalanes son los que quieren poner las fronteras ¿no? por la trayectoria política laboral de alguno de los que hablan, que aquí nos conocemos todos. Restituto

07/10/2017 Yo no soy gente..

Pero sois tontos?. No veis que lo único que quieren los catalanes independentistas es o la independencia o presionar para sacar más dinero del resto de España, a costa de los demás ciudadanos (gente para los ´´podemitas´´) y seguir ejerciendo el victimismo?.

Que pena.

Lo que han hechos los líderes independentistas, es un presunto delito, y con los delincuentes no se negocia, se les juzga y se les aplica la ley.

LO que han cometido son presuntos delitos de rebelión, sedición, atentados a ala autoridad, delitos de odio.........¿dialogo? ¿Negociar?.Por favor un poco de sensatez.

Ah, unas cien personas asistentes?.Si, contando a sus ángeles de la guarda si es que creen, familiares y amigos.















Soldado de España

07/10/2017 publicado en prensa hoy...

Defensa frenó la compra de 850 subfusiles y 5,4 millones de cartuchos para los Mossos, y ahora hay que hablar? Para que querían este arsenal? Para hablar? Menuda tropa! Hay que hablar... pero que tontos. Juan Español

07/10/2017 Menos hablar y más hacer.

Ahora hay que hablar? De que? De como se entregan y entran en prision los que han traicionado y vilipendiado a España? No olvidemos que no quieren ser españoles. No les puede salir gratis todo lo que han hecho. Referéndum si, pero para toda Española, que los españoles dedidan si les queremos o no. Aquí menos hablar y más hacer. Hace una semana estaban muy crecidos, y ahora hay que hablar... pues NO.