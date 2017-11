El dinero que la Junta da a UGT y CCOO obliga a Patricia Franco a hacer equilibrios retóricos

La consejera de Empleo, Empresas y Economía del Gobierno de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, ha entendido que "se pueda criticar" la subvención concedida por parte del Ejecutivo de Emiliano García-Page a los sindicatos CCOO y UGT, si bien ha querido resaltar que la región "no tiene un modelo distinto al del resto del país" en materia de ayudas a las formaciones sindicales.



En una entrevista con Europa Press para LA CRÓNICA DE GUADALAJARA, Franco ha apuntado que lo que sí se hace ahora en la Comunidad Autónoma "se hace con un modelo transparente, algo a lo que nadie estaba acostumbrado". "Antes se hacía, pero no se sabía. Se hacía de una forma oculta y sin llevar un equilibrio entre las distintas partes del diálogo social", ha dicho.



En este punto, ha insistido en que "puede o no ser criticable" pero "es distinto" a la forma de proceder en el pasado.



En todo caso, ha manifestado que este Gobierno "ha sido capaz de establecer y recomponer el diálogo social que antes era inexistente". "Ese clima de diálogo, de estabilidad y de falta de conflictividad laboral permite que muchas empresas vengan a la región", ha defendido.