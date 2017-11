El premio de pintura más importante de Sigüenza se queda sin ganador

Temas relacionados Arte Sigüenza En la tarde del sábado, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Sigüenza, tuvo lugar el acto de entrega del premio Fermín Santos, que ha llegado en 2017 a su XVII edición.



Antes de que la secretaria del jurado, Eugenia Pallán, diera lectura al acta, correspondió al alcalde de Sigüenza, José Manuel Latre, presentar la entrega de los galardones y glosar la figura del genio de Gualda que motiva el premio. “Hablar de Fermín Santos es hablar de un maestro de la pintura del siglo XX. Con un estilo propio dentro de la temática del paisaje castellano, urbano y costumbrista, su forma de hacer personal y tenebrista, entronca con la pintura negra española. Don Fermín, en lo físico, era enjuto en carnes, mientras que en lo anímico era hombre contemplativo, parco en palabras, atento y cortes en extremo, humilde y ajeno a vanaglorias, pese a ser un gran pintor, reconocido entre los mejores del siglo XX”, describió.



En 1975, el Ayuntamiento le nombró cronista artístico de Sigüenza. Y el 26 de agosto de 1976, le hizo hijo adoptivo de la ciudad, con insignia de oro. Desde el año siguiente al fallecimiento del pintor en 1997, y ahora de forma bienal, “la ciudad se siente orgullosa de convocar este premio, en recuerdo del insigne pintor y de toda su obra”, señaló Latre.



Por último el alcalde agradeció nuevamente a Josefina Yáñez, viuda de Antonio Santos Viana, hijo de Fermín, y junto a Raúl Santos Viana, integrante del bautizado como 'Trío del Color' seguntino, por quien fuera amigo personal de los pintores y cronista oficial de la ciudad, Juan Antonio Martínez, la cesión, mediante un convenio firmado con el Ayuntamiento en 2016, de 428 obras, tanto de Fermín como de Antonio, que ahora se exponen de manera rotativa, en la Casa del Doncel.



Después del recuerdo al gran pintor, se produjo la lectura al acta que contenía los ganadores de la XVII Edición del Premio de Pintura Fermín Santos. El jurado se reunió el pasado día 21 de octubre para deliberar y emitir su fallo en el Centro Cultural El Torreón. Emilio Fernández Galiano, uno de sus integrantes y portavoz del mismo, explicó una decisión “que no ha sido fácil”, pero que fue adoptada por “una amplia mayoría de nosotros”, adujo. El pintor seguntino destacó el importante esfuerzo económico, y por lo tanto la apuesta por la cultura, que el Ayuntamiento de Sigüenza hace con esta convocatoria. “El Fermín Santos es uno de los premios pictóricos mejor dotados de España”, subrayó. Y precisamente por este motivo, “para mantener su importancia y prestigio”, argumentó, “hemos dejado desierto el primer premio”. Fernández Galiano afirmó en el Salón de Plenos que en 2017 se han recibido muchas menos obras que en ediciones anteriores, y, por otra parte, “en opinión del jurado”, con un nivel “algo menor” que otros años, razones de peso ambas, que les llevaron a adoptar la decisión final.



El segundo premio, con una dotación de 2.000 euros, ha sido para 'En el sillón rojo', obra de Alejandro Galán Vázquez, que ya había obtenido anteriormente un galardón, en el concurso del año 2013. Madrileño, pero residente en Sevilla, “para mí, la pincelada, la forma de tratar la pintura, es parte sustancial del proceso artístico”, explica sobre su estilo. La obra es un retrato, “pero ya con su título he querido aludir a la manera en que está pintado, a la pincelada”. Según el artista, “todo lo que ocurre en el cuadro, lo hace en ese sillón, pero más allá de la imagen. Tiene mucho que ver con la materia pictórica”. Para un Galán, “en perpetuo aprendizaje”, la pintura implica evolución. “Es un proceso de rectificación continuo que provoca luego encuentros bellos en la superficie. Unos se dejan, otros se modifican”, explica. Ilusionado con el premio obtenido, lo califica como un incentivo para seguir trabajando, desde el punto de vista del Currículum, pero también desde el económico. “Es loable que las instituciones hagan una apuesta por la pintura con premios como el Fermín Santos. El pintor no deja de ser un trabajador, y los premios, un sueldo, además, naturalmente, de un aliciente espiritual y una recompensa”, termina.



El tercer premio, por valor de 1.700 euros, ha sido para 'Intramuros', de Francisco Segovia. “Tengo predilección por las vistas cenitales, en ambas direcciones, y por los temas arquitectónicos”, explicaba ayer después de firmar su cuadro, ya expuesto en la Ermita de San Roque, que refleja un edificio en construcción. Con un estilo figurativo, “que no llega a ser hiperrealista”, el pintor le da un tratamiento de base al cuadro, que luego trabaja con técnicas mixtas, y también con algo de oleo. El cuarto premio, de 1.500 euros, ha sido para 'Arquitecturas reflejadas', de Juan Manuel Bernardo, mientras que el premio de la Asociación Española de Pintores y Escultores, dotado con medalla y diploma se lo llevó la obra 'Lavandín', de Santiago Morollón.



Formaron parte del jurado su presidenta, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Sigüenza, Sonsoles Arcones; Pilar Martínez, cronista oficial de la ciudad; Itziar Zabalza, asesora de la Asociación Española de Pintores y Escultores; Emilio Fernández Galiano, pintor y comentarista de arte; Fernando Veiga, escultor; Angel Ibarra, vidriero; Rosa Alonso, pintora; Javier Vázquez, pintor; y Elisa Bravo, pintora.



Después de la entrega de diplomas y talones, quedó inaugurada, en la Ermita de San Roque la exposición con una selección de los mejores 15 cuadros presentados a concurso, a los que el Ayuntamiento ha añadido también obra del propio Fermín Santos, y donde permanece el cuadro del rey emérito, Juan Carlos I, obra de Emilio Fernández Galiano. La muestra se puede admirar hasta el próximo día 12 de diciembre, sábados (horario de mañana y tarde) y domingos (solo mañanas).