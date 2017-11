De desayuno, legislatura de consenso

Temas relacionados Opinión España “Guillermo Fernández Vara es un médico forense, profesor y político español, actual presidente de la Junta de Extremadura y secretario general del PSOE de Extremadura”. Es lo que se lee de él en Wikipedia; y lo que, más o menos, dijo en su presentación Martín de Cabiedes en el Desayuno Informativo que Europa Press celebraba en el Hotel Hesperia de Madrid. También advirtió que, en tiempos, el extremeño anduvo en la órbita de las Nuevas Generaciones del PP. Sin embargo, no advirtió que a Fernández Vara hoy se le tiene por un ‘verso suelto’ en las filas socialistas, apto para ser útil y con peso propio tras su posición en la vuelta de Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE.



Había algo especial en un desayuno con Fernández Vara como invitado. Programado para hace unos días, se había pospuesto por razones que algunos conocían y otros sólo suponían. Cámaras de televisión, fotógrafos, periodistas. Y expectación. En el ambiente, la situación en Cataluña, la aplicación del artículo 155, la emigración de Puigdemont, las candidaturas que se están formando, un belga, otro belga, más belgas. Y algo más que se intuía junto al revuelo en la mesa principal:



- ”Ha venido Soraya” - informó una mujer, que había ido a ver qué pasaba y que recogió las declaraciones de la Vicepresidenta del Gobierno, sobre la justicia belga: ‘Bélgica es tan democrática como España’.



Comenzó el desayuno. Y el acto se convirtió en un foco de noticias que los medios nacionales difundieron. Algunos tomaban unas notas que no serían útiles. Resultaba más eficiente copiar lo que se iba publicando: ‘Vara pide castigar el intento de implantar un orden totalitario del independentismo’, titulaba La Vanguardia. ‘El presidente de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, ha advertido este lunes de que en Catalunya las fuerzas independentistas han intentado implantar un orden totalitario saltándose la ley y la Constitución y eso, ha avisado, tiene consecuencias penales’, difundía Europa Press. ‘Subvertir la Constitución tiene consecuencias penales’, titulaba Expansión. ‘Vara pide castigar penalmente la imposición totalitaria del independentismo... reclama a los demócratas españoles desprenderse de sus complejos y trabajar juntos’, se leía en El Periódico.



Pero había algo más: Vicepresidenta del Gobierno del PP en apoyo de un socialista. Policía, seguridad y comentarios. Varias mesas de empresarios. Embajadores. Preguntas de la prensa. Respuestas espontáneas. Poca frase hecha. Un ojo en Extremadura y otro en España. Europa y Cataluña. Y un concepto anclado a una frase, Legislatura de consenso, mezclado con modelos energéticos, Central nuclear, sostenimiento del Sistema sanitario, demografía y Educación.



Legislatura de consenso. En toda su intervención, Fernández Vara parecía haber relegado las cuestiones personales, regionales y partidistas a algo superior: Una especie de disposición personal y de partido dispuestos a apoyar al Gobierno para robustecer el Estado. Las frases, algunas, fueron rotundas: La aplicación del 155 era la mejor solución. En relación con la justicia belga, queda mucho por hacer para construir Europa. Si un ministro belga dice que Rajoy es franquista significa que este señor no sabe quien fue Franco. Si se meten con el Presidente del Gobierno, hay que estar con él... hay que defender la legalidad y la Constitución. La posición de los independentistas está trazada y hay que usar a Ley. Las consecuencias (de lo ocurrido en Cataluña) deben ser las que marque el Código Penal, la Ley no puede tener complejos. El problema político catalán hay que solucionarlo en la Carrera de San Jerónimo (Congreso de los Diputados). La grandeza de la democracia es que los golpistas puedan ir a las elecciones si no están condenados.



- “Parece que aquí alguien ha echado un capote”.- Se comentaba, ya al sol en la acera de los impares del Paseo de la Castellana, viendo como la Vicepresidenta subía a un coche con sonrisa de oreja a oreja.



- “Falta por saber quien ha echado el capote a quien”, se insistía.



Y así era. Porque, visto lo visto en la conjunción amigable de la Vicepresidenta del Gobierno con el Presidente de la autonomía extremeña a instancias de Europa Press, hay varios supuestos posibles: Oferta de un verso suelto socialista (obedeciendo o no a la dirección del PSOE) al PP para hacer una Legislatura de Consenso. Aceptación tácita con pacto previo y visos de Propuesta al PSOE, del PP, o de la parte del PP que controla la Vicepresidenta (no verso suelto, pero tampoco ejemplo de docilidad a la secretaría General de su partido aunque fiel al partido y a su presidente) de una Legislatura de Consenso. O algo más que un globo sonda, soltado hoy al alimón por el PSOE y el PP, o viceversa, sobre una Legislatura de Consenso.



Como supuestos, todos son posibles. Queda por saber los intereses (partidistas o generales) que hay en la operación, quienes están dispuestos a hacerla y apoyarla, quienes se oponen y porqué. Y algo más, que no se ha hecho público pero que ha aparecido en el desayuno cuando apareció el concepto de Una Legislatura de Consenso.