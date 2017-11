Carta abierta de Eusebio Robles a Pablo Bellido

Temas relacionados Bellido PSOE A Pablo Bellido



A estas alturas de la película nadie dudará de mi amistad con Pablo Bellido, tampoco de mi lealtad ni de mi compromiso con el proyecto que él ha capitaneado durante estos últimos cinco años.



Sé que puede sonar egoísta por mi parte, pero desde luego yo quiero que este proyecto perdure unos años más, quiero que Pablo vuelva a ser el Secretario General del PSOE Guadalajara. Y sé que este deseo es compartido por muchísimos compañeros/as de la provincia, es más, es compartido por muchísimos compañeros/as de la región.



Reconozco que con esto que te pedimos muchos te hacemos anteponer nuestros intereses a tu deseo personal, la voluntad colectiva a tus objetivos particulares que, los que te conocemos bien, sabemos que no están en esta línea.



Tu proyecto es el proyecto de Emiliano García-Page. Por lo tanto, y no puede ser de otra manera, hay que tratar de enriquecerlo y darle continuidad en nuestra provincia con tu responsabilidad con nuestra tierra y con sus vecinos, con nuestro partido, con tu trabajo incansable y con tu compromiso social.



Han sido años duros, de mucho trabajo, de contacto diario con los ciudadanos y con nuestros militantes, de viajes, de alegrías y de también tristezas y frustraciones… Hemos disfrutado de la recuperación de muchos ayuntamientos, no por la recuperación en sí, sino porque sus gentes están disfrutando ahora, por fin, de gobiernos de progreso que les permiten mejorar su calidad de vida. Aprovechamos la renovación del Gobierno de nuestra región y estamos demostrando otra forma en la que se puede gobernar, mirando a los ciudadanos y sus problemas, para intentar darles solución.



A ninguno se nos escapan las dificultades de estos últimos años, lo desagradable del trabajo sin recompensa, las críticas que de unos se esperan y de otros duelen, las interminables llamadas o reuniones que buscan respuestas a dificultades muy diversas… Pero tú siempre has dado la cara, nunca te has escondido detrás de nadie, y eso amigo, es de agradecer. Nuestro PSOE no siempre muestra la gratitud por el trabajo y sabes que ni a ti, ni a otros muchos nos lo pusieron fácil.



Permíteme que te vuelva a pedir que tires del carro, permíteme que abuse de tu amistad y de tu compañerismo para decirte que hoy una vez más eres necesario para nuestro querido partido. Tú debes ser de nuevo el capitán que pongas rumbo y nos conduzcas a ganar ayuntamientos, Diputación y Gobierno Regional. Nosotros somos esa gran tripulación que está ahí para ayudarte y hacerlo posible. Sabes que cuentas con muchísimos compañeros/as que piensan como yo y que están contigo.



Gracias Pablo por tu compromiso estos años y gracias otra vez por la responsabilidad futura. A tu lado somos más fuertes.