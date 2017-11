Una playa rodeada de 4.000 viviendas es el nuevo proyecto de Félix Abánades para Alovera

Comentario (máx. 1500 caracteres - no utilizar etiquetas HTML)

07/11/2017 La historia se repite..

No parendemos. Estamos pagando las consecuencias de la burbuja de los años anteriores y volvemos a las andadas. Construir para que luego estén vacías la mitad de las viviendas, y mientras el centro de las ciudades, Guadalajara entre ellas, despoblandose.

Por cierto, ¿y el agua para llenar esa playa? Popeye 2

07/11/2017 Popeye.

Luego daran suspension de pagos como la malograda rayet, y que viva la pepa a costa de proveedores y trabajadores LFR

07/11/2017 Regresa la tontería.

Habrá que pensar en reabrir el Amparito. La casta de la gilipollez ha vuelto. metroncho

07/11/2017 me troncho.

Avisad corriendo a la Diputación para que no abran la Escuela de Vela de Alocén y que se traigan los barcos a Alovera. Joder qué jeta que se gastan algunos para justificar los pelotazos urbanísticos...