Mira si tu hijo viene con 3.000 euros bajo el brazo (que te los paga el Ayuntamiento de Guadalajara)

Temas relacionados Ayuntamiento de Guadalajara Verónica Renales, concejal de Familia, ha presentado este martes en el Ayuntamiento la nueva convocatoria municipal de ayudas a las familias de Guadalajara dentro del Plan de Maternidad 2017.



Para esta segunda edición, se destinará la cantidad global de 100.000 euros.“Una cantidad muy importante”, con la que el Consistorio pretende “atender a las dificultades de las familias para hacer frente a la llegada de un hijo”.



Estas ayudas responden a la política municipal en la que la familia “tiene un papel relevante”, tal y como ha subrayado la responsable municipal del área de Bienestar Social, durante la presentación. En este sentido ha enfatizado las acciones, ayudas y servicios que en los últimos años se han ido poniendo en marcha en torno a la familia. “Desde recursos de conciliación, a bonificaciones fiscales y líneas de subvención, orientadas desde la transversalidad y prestando mayor atención a “las familias en especial situación de vulnerabilidad”.



La convocatoria se publicó en el BOP del lunes, 6 de noviembre, y el plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el próximo día 21 de diciembre. El texto de la convocatoria y todos los requisitos necesarios para acogerse a estas ayudas se pueden consultar en los centros sociales, en el citado BOP, y en la web municipal.



Las subvenciones recogidas en estas ayudas se dividen en las siguientes:



1- Prestaciones económicas de apoyo y urgencia. Destinadas a familias con menores a su cargo o mujeres embarazadas que participan en procesos de intervención social y con especial atención a mujeres menores de 25 años que se encuentren en situación de riesgo.

-Podrá subvencionarse un importe de hasta 300 euros mensuales (1800 euros) para acceso a recursos de conciliación. Máximo de 6 meses.



-Ayudas de hasta 200 euros mensuales (1600) para atender gastos relacionados con pago de vivienda, alimentación y necesidades ante el nacimiento y cuidado del menor.

2- Ayudas para madres autónomas que precisen cubrir su propia baja. Hasta un máximo de 3.000 euros para madres autónomas que hayan cotizado al menos 180 días en los últimos 7 años, y que a lo largo de 2017 hayan necesitado o necesiten cubrir su propia baja de maternidad.



3- Ayudas que a familias que en el año 2017 se hayan convertido en familia numerosa , podrán acogerse a subvenciones de 600 euros para las necesidades del menor.



Requisitos

La unidad familiar debe estar empadronada en Guadalajara con al menos 12 meses.



Deben estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Seguridad Social y Ayuntamiento.



Su baremo de renta per cápita no supere el IPREM anual (562 euros por cada miembro de la unidad familiar).



Baremos

-Hasta 100% de la ayuda cuando la renta per cápita familiar sea inferior al 50% del IPREM.

-Hasta un 75% cuya renta per cápita oscile entre el 50 y el 75% del IPREM.

-Hasta un 50% de ayuda cuando la renta oscile entre 75 y el 100% IPREM.



Estas líneas de ayudas se suman “a la línea de apoyo para sufragar el pago de IBI mediante la convocatoria de IBI social, las ayudas de emergencia social, de energía social, de agua social, y los recursos que el Ayuntamiento ha ido estableciendo en el marco de apoyo a las familias de Guadalajara”.



Las solicitudes con la documentación requerida se podrán presentar hasta el 21 de diciembre en los registros municipales de la Plaza Mayor y del CMI Eduardo Guitián.